Diş beyazlatan yiyecekler hangileri?

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Çay, kahve, kola, kırmızı şarap gibi besinler dişlerde leke bırakmasıyla tanınıyor. Peki dişleri doğal yoldan beyazlatma etkisi olan yiyeceklerin neler olduğunu biliyor musunuz?

Bembeyaz dişlere sahip olmayı kim istemez? Ama bazen tükettiğimiz gıdalar özellikle de sigara dişlerimizin beyazlığını yitirmesine neden oluyor. Bu besinleri tüketmemek en doğru seçim tabi ama dişlerinizi beyazlatacak gıdalar da yok değil!



İşte diş beyazlatan yiyecekler:



Çilek: Malik asit içeren meyve diş yüzeyindeki rengi alıyor. Çileği dişlerinize sürmek ya da sadece bir avuç çilek yemek bile dişlerinizin üzerinde lekeler oluşmasını engelleyecektir. Ancak bu işlemden sonra ağzınızı mutlaka çalkalamanız gerekiyor.



Portakal: Portakal kabuklarının iç tarafının dişleri beyazlama etkisi var. Ayrıca portakalın içinde yer alan asit, dişi beyazlatma etkisine de sahip. Portakalı yemek yerine suyunu içmek de işe yarıyor.



Badem ve ceviz: Bu sert yiyecekler diş plaklara sürtünerek diş yüzeyindeki lekelerin çıkmasına katkıda bulunuyor.



Limon suyu: Oldukça asitli olan limon suyu dişlerinizi beyazlatmada da etkili. Ancak çok sık uygulanmaması gerekiyor çünkü fazla asit diş minesine zarar verebiliyor.



Elma sirkesi: Limon suyu gibi elma sirkesi de dişleri beyazlatmak için kullanılabilir. Karbonatla karıştırılıp dişlere sürülerek diş macunu gibi de kullanılabilir.



Elma: Elma, diş etlerini güçlendiriyor ve fazla miktarda su içerdiği için tükürük üretimini artırarak dişlerin beyazlamasına katkıda bulunuyor. Kötü nefes kokusu ve ağızda plaklara yol açan bakterileri etkisiz de hale getiriyor.



Kereviz ve havuç: Bu besinler de tükürük üretimini artırdığı için dişlerin beyazlamasına yardım ediyor. Sert oldukları için dişlerdeki yiyecek kalıntılarını ortadan kaldırıp diş etlerini güçlendiriyor.



Brokoli: Brokoli dişleri kaplayan ve leke tutmasını engelleyen minerallere sahiptir. Diş yüzeyinde ovma etkisi bırakan bu sebze, özellikle dişinizi fırçalama fırsatı olmayan zamanlarda doğal bir diş fırçası işlevi görebiliyor.



Su: Tükürük seviyesini yüksek tutarak ağız içinin temiz kalmasını sağlar. Özellikle leke yapıcı özellikleri bilinen yiyecekler tüketilirken ara ara su içmek bu etkiyi azaltır.



Armut: Bu sert meyve de dişlerdeki yemek kalıntılarını uzaklaştırarak, dişlerin temiz ve parlak kalmasını sağlıyor ve lekelere yok açan bakterilerin oluşmasını önlüyor.



Süt ve yoğurt: Süt ve süt ürünleri, yüksek kalsiyum içerikleri sayesinde dişleri güçlendirirken, diş minesinin de daha sağlıklı ve beyaz olmasını sağlıyor.

