Diş dolgusu tarih olacak!

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3 yıl daha sabrederseniz, dişçi koltuğunda diş dolgusu için saatler geçirmeniz gerekmeyecek!

Dişin kendini tedavi etmesini hızlandıran yöntem 3 yıl içinde kullanılmaya başlanacak. İngiliz bilim adamlarının geliştirdiği yeni yöntem sayesinde çürükler doğal, acısız ve kalıcı şekilde tedavi edilebilecek.



Yöntemi geliştiren bilim adamlarından Nigel Pitts, mevcut tedavilerin ideal olmadığını, çürük tedavi edilirken dişin oyulup doldurulduğunu, yeni yöntemin dişe zarar vermediğini belirtti.



Pitts, EARER adı verilen yeni yöntemle dişin kalsiyum miktarının normal hale getirilmesinin sağlandığını, dişin oyulması ve amalgam gibi maddelerde doldurulmasına gerek kalmadığını vurguladı. Pitts bu yöntemle, düşük elektrik akımı kullanılarak zarar gören dişe kalsiyum ve fosfat minerallerinin gönderildiğine, dolayısıyla doğal işlemin hızlandırıldığına dikkati çekti. 3 yıl

içinde kullanılmaya başlayacak yeni yöntemin ağrıya yol açmaması, dişe zarar vermemesi ve mevcut tedavilerle aynı fiyatta olması avantajlarının yanı sıra diş beyazlatma işleminde de kullanılabileceği belirtildi.



