Diş kayıpları kalp krizinin habercisi olabilir!





Diş sağlığınızı çok önemsemiyor olabilirsiniz; ancak diş sağlığınızın tüm beden sağlığınız hakkında ipuçları verdiğini biliyor muydunuz?ABD Sağlık Teşkilatı (Centers for Disease Control and Prevention) tarafından yürütülen ve “Stroke” dergisinde yayınlanan bir çalışma; ileri derecede diş kaybı ile kalp krizi ve inme arasında bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur.Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda ağız ve diş sağlığını korumanın tüm sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu Hisar Intercontinental Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Banu Okur Çakmakcı ile konuştuk…Diş çürümesinin çoğu insan tarafından sadece ağız ve diş sağlığı ile ilişkilendirildiğini dile getiren Dt. Banu Okur Çakmakcı; ‘Oysa çürük dişlerin sebep olduğu birçok ciddi hastalık vardır. Özellikle diş eti hastalıkları ile kalp hastalıkları arasında bir ilişki olduğu yapılan araştırmalarla da ortaya konulmuştur. Ayrıca diş çürükleriyle, diş eti hastalıklarının yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, kemik erimesi, şeker hastalığı ve kadınlarda erken doğum ve düşük doğum ağırlığı risklerini artırdığı da bu araştırmalar sonucunda görülmüştür. Diş çürüğü dışında diş gıcırdaması da çeşitli problemlere yol açabilir. Örneğin stresten kaynaklanan gıcırdamalar, ense, sırt ve baş ağrılarına neden olabilir. Bu nedenle diş sağlığı ile dişlerin bakımı ve hijyeninin sağlanması sadece temiz ve bakımlı dişler için değil; sağlıklı bir yaşam için de gerekli ve önemlidir. Erken dönemde teşhis edilen diş çürüğü ve dişeti iltihapları, yapılacak tedaviyi kolaylaştırarak kontrol altına alınmasını sağlar. Hekiminizin önereceği gibi günde en az iki kere (sabah–akşam) dişlerinizi fırçalamalı ve bir kez (akşam) diş ipi kullanmalısınız. Bu şekilde diş ve dişetlerinizin yeniden hastalanmasını kolaylıkla önleyebilirsiniz. Bütün bunlara ek olarak 6 ayda bir düzenli olarak diş hekiminize kontrole gitmeniz yeniden bir sorun oluşursa erken teşhisi kolaylaştıracaktır.’ açıklamasında bulundu.