Diş temizleme, hem ağız sağlığı hem de güzel bir gülümseme için hayatımızda olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Diş temizleme ile ilgili bilmeniz gereken her şey ise bu yazıda!

Gülümsemeniz her şeydir. İlk izlenim için gülümsemeniz her zaman önemlidir. Diş temizleme konusu da işte bu noktada önem kazanıyor. Tabii yalnızca gülümsemeninizin güzelliği için değil, ağız sağlığınız için de oldukça önemli. Çoğumuz diş sağlığımız konusunda rutin olarak diş fırçalamaktan öteye gitmiyor. Fakat dişlerde plak ve tartar gibi ileride çürüme ve diş eti sağlığına zarar verecek durumlara yol açacak problemler için günlük temizleme rutininize daha fazlasını eklemeniz veya belli aralıklarla diş temizletme için diş hekimine gitmeniz gerekebilir.





Tartar Nedir? Ağız Sağlığını Nasıl Etkiler?

Diş ve diş etlerine tutunan plak adı verilen yapışkan ve yumuşak bir bakteri tabakası vardır. Zamanla bu plaklar sertleşir ve tartar deninen tabakayı oluşturur. Bu tartara aynı zamanda diş taşı da denilmektedir. Eğer diş temizliği için yeterli önemi vermeyip, diş temizleme veya diş ipi kullanmama gibi alışkanlıklarınız varsa zamanla dişlerinizde tartar oluşumu meydana gelebilir. Dişlerinizde tartar birikmesi diş çürümesi veya diş eti kanaması gibi ağız sağlığı problemlerine yol açabilir. Aynı zamanda gün içerisinde sıklıkla çay veya kahve tüketiyorsanız dişinizdeki bu tabakayı karartıp kötü bir görünüm de oluşturabilir.



Artık bu noktada diş temizleme için diş fırçası kullanmanız yeterli olmayabilir. Yapmanız gereken tek şey bir profesyonel yardım alıp en yakın diş hekiminde diş temizliği yaptırmanız gerekmektedir.







Tartar Oluşumunu Engellemek İçin Yapmanız Gerekenler

Tartar oluşumunu engellemek için diş temizleme rutininize ciddi anlamda önem vermeniz gerekmektedir. İyi bir temizleme rutini ile dişlerinizdeki plaklar sertleşme imkanı bulamayıp tartara oluşumunu engelleyebilir. Dişlerinizi günde iki kez fırçalamanız ve diş fırçalama rutininizin ardından diş ipiyle de temizleme yapmayı unutmamalısınız. Eğer diş ipi kullanmakta zorluk çekiyorsanız diş hekiminizle konuşup uygun bir diş arası fırçası kullanabilirsiniz.



Bu uygulamaların yanında karbonat, limon ve Aloe Vera da kullanabilirsiniz. Tartar ve bakteri oluşumuna karşı fayda sağladığı bilinmektedir. Fakat siz yine de bunları kullanmadan önce diş hekiminizden onay almayı unutmayınız.

