Sağlıklı dişler için, uygun diş fırçası önemli

Diş fırçası; mekanik temizlik sağladığı, diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının başlıca nedeni olan plağı uzaklaştırdığı için ağız bakımının olmazsa olmazı. Ancak doğru diş fırçası seçimi ve bu fırçanın doğru tekniklerle kullanılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Periodontoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Melek Altan Köran, “Özellikle diş hekiminiz tarafından ağız sağlığınız ve ihtiyaçlarınız gözetilerek, size önerilen diş fırçalarını önerilen tekniklerle kullanarak ağız bakımınızı optimize edebilirsiniz. Genellikle sağlıklı diş etine sahip hastalarda orta sert, hassasiyet şikayeti ya da diş eti çekilmesi olan hastalarda ise yumuşak diş fırçaları öneriliyor” diyor.