Bembeyaz bir gülüşe sahip olmak istiyorsunuz ama dişlerinizdeki hassasiyetten ötürü diş beyazlatma işlemi yaptıramıyor musunuz?

Bu tür problemleri olanlar, çözümü biyolojik beyazlatma yönteminde buluyor. Estetik Diş Hekimi Mert Kalak, biyolojik beyazlatmanın diğer yöntemlerden farkını şu sözlerle anlatıyor: “Uygulama sırasında; diş minesi beyazlatılırken, sağlıklı doku takviyesi de yapılıyor. Bunu, kullanılan jelin içeriğindeki ‘nanohidroksiapatit’ adlı diş minesi kristalleri sağlıyor. Böylece diş yüzeyindeki gözle görülemeyen mikro çatlaklar, gözenekler ve bozulmalar kalıcı olarak kapanmış oluyor. Beyazlatma sırasında ve sonrasında hassasiyet oluşmuyor. Uygulama sonrası elde edilen beyazlığın aynı düzeyde korunabilmesi için renkli ve asitli sıvı tüketimini azaltmak, sigara kullanmamak gerekiyor.”



* Formsante dergisinden alınmıştır.