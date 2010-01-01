Hangi gıdaların dişlerinize zarar verebileceğini bilirseniz, onları korumanız çok daha kolay olur.

Sağlıklı dişlere sahip olmak için günde 2 kere dişleri fırçalamak, diş ipi kullanmak ve düzenli aralıklarla diş hekimi kontrolüne gitmek gerekiyor. Bağcılar Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Oğuz Kara, “Dişler için en zararlı ve uzak durulması gereken şey yiyecek ve içeceklerin içerisindeki asittir. Asit, gıdaların içinde direkt bulunabileceği gibi aldığımız besinlerdeki karbonhidratların ağızdaki bakteriler tarafından aside dönüşmesiyle de oluşur. Dişlere en çok zarar veren karbonhidrat ve asit içeren gıda ve içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durulmalı, hangi gıdaların dişlerimize ne kadar zarar verdiğini bilmemiz de önemli” diyor.

İşte sağlıklı bir gülümseye sahip olmak için uzak durulması gereken 10 zararlı yiyecek ve içecek:

Sigara: Diş ve diş etlerine zarar verir, ağız kokusuna neden olur.

Alkol: Tükürük ağzımızdaki plağın ve asidin etkisini azaltacak ilk savunmamızdır. Bu yüzden ağız kuruluğuna sebep olacak her şey diş için zararlıdır. Alkol de ağız kuruluğuna sebep olacağı için kullanılmaması gereken bir içecektir.

Meyve suları: Ph değeri 7 den düşük olan gıdalar dişlere zarar verir. PH değeri 2,5 olduğu için meyve suları da dişlere zararlıdır.

Limon: Ph değeri 2 olduğu için dişler için zararlıdır.

Kola: En zararlı içeceklerden biridir. Hem fosforik asit hem şeker hem de sitrik asit içerir.

Enerji içeceği: Sitrik asit ve şeker içerdiklerinden dolayı dişler için zararlıdırlar.

Yapışkan gıdalar (lokum, jelibon vb.): Tatlı şekerlemelerden daha zararlıdır. Çünkü daha fazla şeker verirler ve aynı zamanda sitrik asit içerirler.

Kuru meyveler: Kuru meyveler karbonhidrat ihtiva eder. Aynı zamanda kuru meyveler yapışkanlığı sebebiyle ağız içinde daha uzun süre kalır. Sürekli kuru meyve yiyip dişlerinizi fırçalamamanız dişlerinizin çürümesine sebep olur.

Buz: Buz çiğnemek iyi bir fikir değildir. Buz çok serttir. Eğer eski büyük dolgularınız varsa buz yediğiniz zaman çok kolay bir şekilde dişleriniz kırılabilir. Soğuk aynı zamanda dişlerinizin kamaşmasına sebep da olabilir.

Beyaz Ekmek: Tükürükte bulunan amiloz enzimi karbonhidratları şekere çeviren enzimdir. Fakat şekeri zararlı kılan şey ağızdaki bakterilerin şekeri yemesi ve asit ortaya çıkarmasıdır. Eğer ağızda hiç plak yoksa şekeri aside çevirecek ve diş çürüğü oluşturacak bir şey de yoktur.