Lilly İlaç, diyabetliler ve yakınları için özel olarak geliştirdiği mobil diyabet uygulaması “Diyabet'im” ile diyabet hastalığının günlük yaşamda kontrolünü kolaylaştırmayı hedefliyor.

“Diyabet’im”, genel hastalık bilgilerinden diyabetle yaşamın ipuçlarına ve kalori ihtiyacına yönelik diyet listelerine kadar pek çok alanda kaynak niteliği taşıyor. Doğan Burda Dergi Grubu bünyesinde yer alan Diabetic Living Dergisi’nin diyabetik yemek tarifleri ve egzersiz önerileri ile desteklediği mobil uygulama ayrıca, ilaç kullanımına ilişkin hatırlatma, ölçüm değerlerini kaydetme ve görüntüleme, enjeksiyon teknikleri gibi diyabetlilerin bireysel olarak ihtiyaç duyacağı pek çok bilgi ve özelliğe tek tuşla ulaşmalarına olanak sağlıyor.

Uygulama, iOS tabanlı cihazlar için Apple Store’dan ve Android tabanlı cihazlar için Google Play’den “Diyabet’im” adı ile aranarak indirilebilir.