Diyet haplarıyla riskli zayıflık

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Sağlıklı kilo verebilmek için öncelikle cesaret ve irade gerekiyor.

Farkında mısınız, şu sıralar "herkes şişman!" Sanki uzaylılar gelip (!) herkesin gözlerine lunaparktaki dev aynasından yerleştirdi! Ben buna başka türlü "anlamlı" bir açıklama bulamıyorum çünkü. Neredeyse 36 beden olanlar "şişman" kabul edilirken, 40 ve üstü beden giyinenler sanki yüzüne bakılacak insan değil! Tüm dünya bir diyet çılgınlığı yaşarken, artık kemikleri sayılan yepyeni bedenler ortada dolaşıyor! Genç kızlar sıfır beden kıyafetlerin içine girebilme peşinde. Sonuç olarak, herkesin kendini şişman olarak gördüğü bir dönemde yaşıyoruz. O kadar ki bu kış sezonu için tasarımcılar, sıfır beden kadınlardaki artıştan ilham alarak aşırı hacimli, yumurta modelli, kadını kalçalı gibi gösteren (!) kıyafetler tasarladılar. Balon gibi elbiseler ve çırpı bacaklar pek 'in' anlayacağınız... Zayıflığı kafasına takanların yapmayacakları şey yok! Kimi yemiyor, kimi yediklerini kusuyor; yeme isteğini tutamadığını söyleyenlerin kaçış noktası ise tokluk hissi veren besin takviyeleri. Dost sohbetlerinde, diyetisyen isimleriyle birlikte Avrupa'dan yeni gelen diyet hapları konuların başını çekiyor. Hele bir eczaneye girip raflara bakmaya görün, zayflamaya yarayan içecekler, suya karıştırılan toz halinde besin takviyeleri, su atıcı haplar, tok tutan diğerleri...



