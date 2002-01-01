Yapılan araştırmalar kahvenin birçok faydasını ortaya koyuyor...

Keyfi, kokusu, tadıyla vazgeçilmezimiz, sosyalleşmenin ilk adımı, uykusuz sabahların en iyi arkadaşı... Tabii ki kahveden söz ediyoruz. Tam 11 asırdır hayatımızda olan kahve, bugün sudan sonra en fazla içilen içeceklerden biri! Bir ağacın meyvesini yedikten sonra daha canlı ve enerjik olduğu fark edilen bir keçiyle başlıyor aslında her şey! Ve bugün bilinen gerçek şu ki, her sabah içilen bir fincan kahve güne daha enerjik, stressiz ve zinde başlamaya yardımcı oluyor. Üstelik kahvenin faydaları bununla da sınırlı değil. İşte doğal kahvenin diğer faydaları:





1. Baş ağrısını dindirirken, beyni uyararak daha dinç hissettiriyor ve dikkatin daha kolay yoğunlaşmasını sağlıyor.





2. Yapılan bilimsel araştırmalara göre günde 3-4 fincan kahve tüketmek depresyona girme riskini azaltıyor.







3. Safra taşı oluşumunu engelliyor, karaciğer ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor.





4. Metabolizmayı hızlandırıyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor.







5. Düzenli olarak günde 1 fincan kahve içenlerde cilt kanseri riski azalıyor.





6. Hücrelerin hızlı yaşlanmasına engel oluyor.





7. Prostat, meme kanseri ve diyabet riskini azaltıyor.





DOĞAL KAHVE LEZZETİNİN HİKAYESİ





