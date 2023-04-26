Doğru ayakkabı seçimi nasıl olmalı? Ayağınıza en uygun ayakkabı seçmenin püf noktası ve sağlık ipuçları

Ayaklarımız, çoğu zaman unuttuğumuz ve gün boyu farkında olmadan basınç uyguladığımız organlarımız. Ayağınıza uygun olmayan, sıkan ayakkabılar tercih ettiğimizde ayak problemleri de beraberinde geliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Podolog Dursiye Özdemir Avcı, doğru ayakkabı ve çorap seçiminin nasıl olması gerektiğini anlattı, doğru ayakkabı kullanmazsak ne tür ayak problemlerine yol açabileceğinden bahsetti.

Doğru ayakkabı nasıl alınır?

Ayak sorunlarının bir çoğunun doğru ayakkabı kullanmadığımız için ortaya çıktığı aşikârdır.

Ayakkabı alırken özellikle gün sonunda ayaklarımız şiş ve yorgunken, ayağımızın tarak kısmını yanlardan sıkmayacak, ayağımızın en uzun parmağıyla elimizin işaret parmağının eni kadar önden bir parmak boşluk olacak şekilde, bağcıklı, tokalı veya cırtlı, yürüme esnasında başparmak kıvrımına müsaade eden ve yerden gelecek şoku tolere edebilecek özellikte olmalıdır.

Ölçüyü doğru tespit etmek için ayakkabının iç tabanı çıkıyorsa çıkarıp üzerine yük vererek basılmalıdır. Farklı bir yöntem olaraktan ayakta dururken ayağımızın resmini bir kâğıda çizip makasla kesip ayakkabı içine yerleştirebiliriz. Bunun sonucunda kâğıdın etrafının kıvrılmaması gerekir.

Ayakkabı kesinlikle iki ayağa da denenmeli ve iki ayak arasında numara farkı varsa büyük olan ayağa uygun olan alınmalıdır. Mevsimine uygun malzeme (deri, süet, kumaş veya fileli vb.) tercih edilmeli.

Çorap seçimi nasıl olmalı?

Çorapların ayak numarasına uyumlu olması gerekir. Boy ölçüsü yaparken topuktan parmak ucuna kadar çorabın esnemeden bu uzunluğu sağlamalı, burun kısmının dikişsiz olmalı dikişi varsa özellikle diyabetli hastalar için ters çevirip giyilmeli, bilekleri çok sıkı olmamalı ve bilek boyu ayak bileğinin üzerini geçecek uzunlukta olmadır. Terleyen ayaklarda bambu, gümüş ve pamuk içerikli çoraplar tercih edilmeliyken mevsime de dikkat etmek önemlidir.

Kişilerin ayak bakım uygulaması

Burada genel olarak ayağın günlük yıkanması, çok iyi kurulanması ve nem ihtiyacının uygun şekilde karşılanmasıdır(parmak aralarına nemlendirme yapılmamalı). Tırnak kesme aralığı uzama sıklığına, mesleğe ve giyilen ayakkabıya göre değişiklik göstermektedir. Ayak tırnakları düz bir şekilde ucundaki beyaz çizgi yok edilmeden ve köşeleri içe gömülmeden kesilmelidir. Cilt sertlikleri için törpüleme ayağı suda bekletmeden kuru bir şekilde sadece ölü deriyi almak için yapılmalı, uygun ayak banyo ve peelingleri yapılabilir. Ayağın cilt tabakasını soyan maskeler önerilmemektedir. Bizim burada dikkat edeceğimiz bir diğer unsur ise yaşa ve probleme yönelik bakımlardır. Ayak problemi olan kişilerin kesinlikle bir Podolog’ dan destek almaları gerekir.

Örneğin; Yaşla birlikte vücudumuzda yıpranan ayaklarımız kronik rahatsızlıklar, sürekli kullanılan ilaçlar nedeniyle ayrıcalıklı bir bakıma ihtiyaç duyarlar. Burada özellikle tırnaklar kalınlaşmakta, kesimi ve bakımı ev uygulamalarında zor olmaktadır. Yaşlı hastalarda, tırnakların belirli periyotlarda inceltilerek, podolojik bakımların yapılması hastanın ayağında yara ve enfeksiyon oluşumunun engellenmesinde önemli bir uygulamadır.

Doğru ayakkabı kullanmazsak ne tür ayak problemleri yaşarız?

Ayağımıza uygun ölçüde olmayan ayakkabıları kullandığımızda baskı ve sürtünmeye bağlı olarak tırnak kalınlaşması ve tırnak altı kanama, tırnak altı nasır oluşumu, tırnak batması, tırnak plağının zarar görüp enfeksiyonlara açık hale gelmesi; parmak üzerlerinde uçlarında ve aralarında nasırlaşma olması; ayak tabanında basınca bağlı nasırlaşmalar ve kemik deformasyonları görülebilir.

Nasıl küçük ayakkabı ayakta bu tür sorunlara neden oluyorsa ayağa giyilen büyük ayakkabı da ayağın içeride oynayıp travmalara maruz kalmasına neden olabilir.

Kemik deformasyonlarına değinecek olursak; halluks valgus baş parmak kemik çıkıntısı en sık karşılaşılan ayak problemlerinin başında gelsede çekiç-tokmak parmak, bunyonette gibi kemik deformasyonları da yanlış ayakkabı kullanımına bağlı olarak gelişebilmektedir.

Bunların yanı sıra genetik yatkınlık ve kronik rahatsızlıklarımızda var ise ayağımıza daha çok dikkat etmemiz gerekir. Örneğin diyabetli bireylerin ayakkabı seçerken daha fazla dikkat etmesi gerekir. Yumuşak derili yine bağcık veya cırtlı olması ayakkabının ön tarafında dikiş veya ayağa sürtünen bir yapının olmaması yerden gelen şoku absorbe edebilecek başparmak kıvrımına izin verecek yapıda olmalıdır.