Meme kanseri artık ölümcül bir hastalık değil. Günümüzde erken tanı çok daha rahat konulabiliyor ve tedaviye erken başlanarak meme kanseri tamamen yok edilebiliyor. Tıbbın bugün sağladığı olanaklar bu konuda büyük yol alınmasını sağladı. Tabii bu konuda bizim de almamız gereken önlemler var.





Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanser türü. Araştırmalar, her 8-9 kadından birinin yaşamının bir döneminde meme kanseri olduğunu gösteriyor. Meme kanseri tedavisinde erken teşhisin önemi büyük. Peki ne sıklıkta kontrol yaptırmalı, nasıl önlem almalıyız? Ve en önemlisi ne yemeli; hangi yiyecekleri hayatımızdan atmalıyız? Sorularımızı TOBB ETÜ Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Müjdat Balkan cevapladı...• Yanmış yağlarla hazırlanmış hazır gıdalardan uzak durun. Yanmış, tütsülenmiş yiyecekler ve tuzlu konserveleri hayatınızdan çıkartın.• Kızartmalar ve yüksek ısıda pişirilen ızgara yemekleri çok sık tüketmemeye özen gösterin. Bu tarz pişirme yöntemleri yerine, düşük ısıda, fırında ya da haşlama yöntemi ile hazırlanmış yiyecekleri tercih edin.• Şekerli gıdalarla beslenmek, nutra sweet, equal, spoonful gibi yapay tatlandırıcılar kullanmak da yapılan diğer hatalı seçimler. Bu tatlandırıcılar yerine tatlandırıcı olarak doğal bal kullanabilirsiniz.• Beyazlatıcı kimyasallar içerebilen sofra tuzlarını kullanmayın. Bu tür tuzlar yerine deniz tuzu kullanabilirsiniz.• Nitrit ve nitrat tuzları içeren koruyucu katkı maddeleri, renklendiriciler, yapay antioksidanlar içeren gıdaları hayatınızdan çıkarın.• Kırmızı et temelli asit diyetlerden uzak durun. Onun yerine, bol balık ve az tavuk eti tercih edebilirsiniz.• Mikrodalga fırınlarda plastik kap kullanmayın. Dondurucuda saklama kabı olarak pet şişeleri tercih etmeyin. Bu tip plastik malzemelerin kullanımı dioksin maddesinin ortaya çıkmasına, dioksin kimyasalları da kansere, özellikle de meme kanserine neden oluyor.• Yüksek kafein içerikli içeceklerden uzak durun. Çay grubu içeceklerden yeşil çayı tercih edin.• Musluk suyu toksin ve ağır metaller içerebiliyor. Arıtılmış veya filtrelenmiş su için.• Her ay kendi kendinize meme muayenesi yapın,• Fazla kilo almamak için düzenli spor yapın. Haftada üç gün, en az yarım saatinizi spora ayırın.• Hayvansal yağlardan mümkün olduğunca uzak durun.• Günlük olarak almanız gereken kalorinin yüzde 20’den azını yağlardan alın. Bol bol sebze ve meyve yiyin.A ve C vitamininden zengin renkli sebze ve meyveler: Havuç, brokoli, turp, kayısı ve turunçgiller en sık tüketmeniz gerekenlerden. Günde 3-4 porsiyon meyve, 2-3 porsiyon sebze mutlaka yemeye çalışın. Beslenme düzeninizin yüzde 80’ini; taze sebze ve meyveler, kepekli tahıllar, tohumlar ve biraz meyve oluşturmalı. Kalan yüzde 20’si ise; haftada üç kez baklagiller içeren pişmiş gıdalardan oluşmalı.• D vitamini içeren sütlü gıdalar: Özellikle menopoz sonrası kadınlarda, meme kanseri riskini azaltıyor. Bol miktarda tüketmekte fayda var.• E vitamini içeren kuruyemişler: Ceviz, fındık gibi gıdaları düzenli tüketin.• Probiyotik: Probiyotikten zengin süt ve süt ürünleriyle beslenmek de meme kanseri riskini düşürüyor.• Zeytinyağı: Yemeklerinizde ve çiğ besinlerinizde yağ ve sos olarak zeytinyağını kullanın. Tabii bu yağı da gereğinden fazla tüketmeyin.• Sülfürlü besinler: Sarımsak ve soğanı mutlaka beslenme düzeninize alın. Faydası saymakla bitmez.• Omega 3: Yağ asitleri içeren balık ürünleri de olmazsa olmazınız olmalı.• Lifli gıdalar: Günlük 25-30 grama kadar lif almaya çalışın. Bunun için tahıllı ekmekleri tercih edin. Tam buğday ya da çavdar iyi seçenekler. Hamur işleri, pirinç gibi karbonhidratlar yerine, kepekli tahılları tercih edin.• Meme kanseri geçirmiş hastaların, süt yerine tatlandırılmamış soya sütü tüketmelerinin nüksü engellediği konusunda araştırmalar mevcut.• Bazı destek maddeleri (IP6, EFA’lar, floressence, essiac, anti-oksidanlar, vitaminler, mineraller gibi) bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudun kanser hücrelerini yok etmesine yardımcı olabiliyor. Bu maddelerle ilgili çalışmalar, meme kanserinde de koruyuculuğunu gösteriyor.