Doğru nefes almayı biliyor musunuz?

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Doğru nefes almak bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor...

Doğru nefes tekniği ile vücudun bol oksijen alması uyku bozukluğunu önlerken, stresi engelliyor ve vücudun bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlıyor.



ABD'de metafizik, quantum ve nefes teknikleri üzerine eğitim alan ve Romanya, Ürdün, Almanya gibi birçok ülkede seminerler veren Nefes Terapi Uzmanı Sibel Scemyan, sağlıklı bir

ruh ve beden sağlığı için nefesin nasıl alınması gerektiğinin bilinmesi gerektiğini söyledi.



Scemyan, bir kişinin doğuşta doğru nefes aldığını, ancak büyüme ile birlikte yanlış alışkanlıklar, beslenme bozuklukları ve sağlık sorunları gibi faktörlerin etkisiyle bundan uzaklaştığını ve kesik kesik ve yetersiz nefes alarak, normalin çok daha altında oksijen almaya başladığını ifade etti. Çocukluktan sonra gün içinde alınan nefes sayısının da azaldığını anlatan

Scemyan, nefes miktarının azalmasıyla birlikte kişide hem bedensel hem de ruhsal sorunlar meydana geldiğini bildirdi.



Scemyan, bedensel olarak az nefes alan kişinin kendini çok daha yorgun ve stres altında hissettiğini dile getirdi. Doğru nefes tekniği ile vücuda giren oksijen miktarının hızla arttığını, kandaki oksijen miktarının yükseldiğini belirten Scemyan, "Daha fazla oksijen, vücut enerjisinin harekete geçmesi, kişide ruhsal değişim ve dönüşüm sağlar. Kişi karamsarlıktan kurtulur, olaylara karşı pozitif düşünme yeteneği artar, olumsuz düşüncelere daha kolay set çekebilir" dedi.



Yanlış ve yetersiz nefes alınmasının, kişide mide bulantısı ve baş ağrısına da yol açabildiğinin altını çizen Scemyan, doğru nefes uygulaması ile birlikte "uykunun düzene girdiğini, uyku kalitesinin artırarak kişinin derin uyuyabildiğini, uyku apnesinin ortadan kalktığını, kandaki oksijen miktarının artmasına bağlı olarak bağışıklık sisteminin arttığını, panik atak gibi ruhsal

sorunlara karşı daha baş etme gücünün yükseldiğini , stresin önemli ölçüde azaldığını" vurguladı.



Doğru nefesin, diyaframdan alınan ve bol oksijenin vücuda girmesini sağlayan teknik ile mümkün olduğunu anlatan Scemyan, bu nefesin burundan ya da ağızdan alınabileceğini, sadece diyaframın tam olarak kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Scemyan, sabah kalkan bir kişinin nefes alırken tıkanma hissetmesinin, nefesinin yarısında kendisini durmak zorunda bırakmasının, yanlış nefes aldığının, bu kişide doğru nefes akışının bulunmadığının bir göstergesi olduğunu söyledi.



Uygulama nasıl yapılıyor?

Doğru nefes tekniğinin uygulanmasıyla birlikte ilk seansta değişimler olacağını aktaran Scemyan, kişinin oksijen akışının armasıyla birlikte vücudunda rahatlama hissedeceğini kaydetti.



Scemyan, nefes terapisinde kişinin sessiz bir odaya alındığını ve sırt üstü yatırıldığını belirterek, "Kişinin gözlerini kapatmasını ve kendini düşüncelerden uzaklaştırmasını istiyorum. Diyaframdan nefes alabilmek için burun ya da ağızdan derin soluk alınması gerekiyor. Nefes alındığında göğsün ve karnın iyice şişmesi ve ardından boşalması gerekiyor. Burundan nefes alınırken burun kanatlarının kapanması verirken ise açılması gerekir" diye konuştu.



(AA)