Günümüzde en yaygın sağlık sorunlarından biri olan sinüzit, baş ağrısı ve geniz akıntısı gibi etkileriyle hayat kalitesini düşürüyor. Uzmanlar farklı türleri, belirtileri ve tedavi şekilleri olan sinüzitin hafife alınmaması gerektiğine vurgu yapıyor. Peki sinüzit nedir? Sinüzit belirtileri, tedavisi ve hastaların dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir?

Günümüzde en yaygın sağlık sorunlarından biri olan sinüzit, baş ağrısı ve geniz akıntısı gibi etkileriyle hayat kalitesini düşürüyor. Uzmanlar farklı türleri, belirtileri ve tedavi şekilleri olan sinüzitin hafife alınmaması gerektiğine vurgu yapıyor. Peki sinüzit nedir? Sinüzit belirtileri, tedavisi ve hastaların dikkat etmesi gerekenler nelerdir?



Sinüzit Nedir?

Pek çok kişi hakkında bilgi sahibi olsa da sinüzit nedir sorusuna genelde cevap veremiyor. O halde önce tanımını yaparak başlayabiliriz. Sinüzit, burun çevresindeki sinüsleri kaplayan mukozanın bakteri ve mantar gibi etkenlerle iltihaplanması olarak tanımlanabilir. Sinüzit, hastalığın seyrettiği süreye göre akut, subakut ve kronik sinüzit gibi farklı isimlerle sınıflandırılıyor. 2 haftadan az sürerse akut, 2-12 hafta arasında seyrederse subakut, 12 haftadan uzun devam ederse de kronik sinüzit olarak adlandırılıyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları, burun eti büyümeleri ve alerjiler sinüzit riskini artırıyor.





Akut, subakut ve kronik gibi farklı türleri var.





Yaygın Sinüzit Belirtileri

Sinüzit nedir? konusuna değindiğimize göre artık en merak edilen soruyu yanıtlayabiliriz: Sinüzit belirtileri nelerdir? Her hastalıkta olduğu gibi kişiden kişiye değişse de genellikle aşağıdaki bulgulara rastlanıyor;

Göz altları ve elmacık kemiklerinin üzeri başta olmak üzere tüm yüzde yaşanan ağrı, zonklama ve basınç

Burun tıkanıklığı ve horlama

Sarı ya da yeşil renkli burun ve akıntıları

Baş öne eğildiğinde şiddetlenen basınç hissi ve ağrı

Öksürük

Nefes kokusu

Mide bulantısı ve kusma





Sinüzit Nasıl Tedavi Ediliyor?

Sinüzit uygun şekilde tedavi edilmediği zaman gastrit, farenjit veya reflü gibi daha ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Sinüzit tedavisi için ağırlıklı olarak ilaçlardan yararlanılıyor ve genelde 2 haftalık bir antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Ağrı kesici haplar ve burun spreyleri de sinüzit tedavisi için kullanılan yöntemlerden. İltihabı ve hastalıklı dokuları temizlemek, sinüsleri açmak için kullanılan sinüzit ameliyatı da hastalar tarafından yaygın şekilde kullanılan ve etkili sonuçların ortaya çıktığı tedavi şekillerinden biri. Ameliyat sonrasında doktor tarafından reçete edilen ilaçlar düzenli kullanılmalı, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı dikkatli olunmalı ve doktor kontrolü düzenli hale getirilmeli. Aksi halde sinüzit belirtileri tekrar baş gösterebilir.





Sinüzitte Korunmak İçin Neler Yapmalısınız?

Sinüzit belirtileri gibi olumsuzluklarla tekrar karşılaşmamak için uymanız gereken bazı tavsiyeler var;

Rüzgardan ve soğuktan kendinizi korumalısınız.

Burundaki eğrilik, şişlik ve şekil bozukluklarını hızlıca tedavi ettirmelisiniz.

Grip ve soğuk algınlığı gibi olumsuzluklardan kaçınmalı, eğer hastalanırsanız mutlaka doktor kontrolünde tedavi edilmelisiniz.

Deniz suyu veya tuzlu/karbonatlı suyla burnunuzu yıkamalısınız.

Sigara dumanı ve kirli havaya maruz kalmamalı, evinizi sık sık havalandırmalısınız.



Sinüzit nedir, tedavisi nasıl yapılır, sinüzit belirtileri nelerdir gibi önemli soruların yanıtlarını artık bildiğinize göre size sağlıklı günler dileriz!



