Evlerinizde kullandığınız plastik ürünlerin sağlığınız açısından büyük risk oluşturduğunu biliyor musunuz?

Farkında olmadan tükettiğimiz ya da kullandığımız plastik ürünlerin sağlığımızı tehlikeye attığını söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesriye Demirel, "Sert plastik ürünlerini zararlı kılan plastiğin içindeki ''Bisfenol A'' denilen ham maddedir. Her gün kullandığımız sayısız ürün, bardak, pet şişe, çatal, kaşık, suni köpükten yapılan kaplar, saklama kabı gibi sert plastik kapların içindeki bisfenol, yüksek ısı (50-70 c) asit , UF ortamında gıda ve sıvılara nüfuz eder. Plastiğin ham maddesi bilindiği gibi petrol atığıdır. Bunlar hormon sistemini bozar. Bisfenol A insan vücudunda östrojen ve diğer hormanlara benzer yapıdadır. Triod, büyüme hormonu, östrojen ve testesteron hormonlarının üretimini azaltır. Vücudumuzda kendi hormanlarımızın sahtesi görevi görerek tehlike oluşturur ayrıca öğrenme ve davranış üzerine olumsuz etkileri mevcuttur, saldırganlığı arttırdığı ve öğrenmeyi güçleştirdiği görülmektedir" diyor.

Kanser, obezite, diyabet ve kalp hastalıklarına yol açar

Demirel, plastiklerdeki mevcut bu ham maddelerin obeziteye yol açtığını, diyabet, astım kalp damar hastalıkları ve karaciğer hasarına neden olabileceğini, kadınlarda meme erkeklerde prostat kanseri riskini arttırdığını ifade ediyor ve ekliyor "Plastiklerdeki bu toksik ham maddeler vücuda girer ve vücutta yağ dokusuna depolanır ve uzun süre atılamayarak birikir. Plastikteki toksit maddeler gıdalara geçmeye eğilimlidirler bu zamanla olur ve ısı ile hızlanır."

Nelere dikkat edilmeli?



Plastik kaplar buzdolabına konulmamalı.

Arabada bırakılan pet şişelerdeki sular tüketilmemeli.

Eve alınan damacanalardaki su hemen cam kaba boşaltılmalı.

Cam biberon kullanılmalı.

Sıcak çay, kahve gibi sıvıların sunulduğu plastik bardak ve plastik karıştırıcıların kullanımı yasaklanmalı.

Plastik kaplar mikrodalgaya konulmamalı.

Plastik kaplar bulaşık makinesinde yıkanmamalı.