Fazla elektronik cihaz kullanımına dikkat!

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Fazla elektronik cihaz kullanımı nörolojik rahatsızlıkları tetikliyor...

8-14 Haziran Epilepsi ile Savaş Haftası vesilesiyle bir konuşma yapan Dr. Sinan Akkurt, epilepsi ile birlikte Parkinson, Alzheimer, demans, huzursuz bacak, MS, migren gibi nörolojik rahatsızlığı bulunan kişilerin aşırı elektromanyetik yüklenimden özellikle uzak durması gerektiğini belirtti. Akkurt, epilepsi hastalarına engelli gibi davranılmasına, aşırı korunup kollanmalarına gerek olmamakla birlikte hastanın aç ve uykusuz kalmaktan, çay, kahve ve kola gibi içeklerin aşırı tüketiminden, alkolden, televizyon, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazların uzun süreli kullanımından kaçınması gerektiğini vurguladı. Epilepsi hastalarının çalışma ve evlenme kısıtlarının bulunmadığına dikkat çeken Dr. Akkurt, hastanın moralini yüksek tutmasının da atakları azaltmaya önemli ölçüde katkısı olacağını söyledi.