Fazla kilolar sağlığı tehdit ediyor

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Obezite ve fazla kilo problemi tüm dünyanın en büyük salgınlarından biri! İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Bora Öztürk'ten pek çok kronik hastalığın da nedeni olan obezite ve fazla kilo sorunu ile mücadele hakkında önemli bilgiler aldık.

Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinin, yaşam kalitesinin yükseltilmesinin ve korunmasının en önemli unsuru. Maksimum sağlık için yeterli ve dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak, stresten uzak durmak, sigara içmemek ve düzenli sağlık kontrollerinden geçmek büyük önem taşıyor. Ancak günlük hayatta bilinçsizce yaptığımız pek çok şey kilo almamıza neden olabiliyor ve aldığımız kilolar sağlığımız için ciddi riskler oluşturabiliyor.

Kişinin yaşadığı tüm psikolojik ve fiziksel süreçlerin yanı sıra fazla kiloların kendisiyle birlikte çocuklarını da tehdit ettiğini önemle vurgulayan Dr. Bora Öztürk, bir ailede anne kilolu ise çocuğunun da kilolu olma ihtimalinin yüzde 50’lere, hem anne hem baba kilolu ise yüzde 70-80’lere ulaşabileceğini belirtiyor ve aileleri obezite ve fazla kilo problemiyle mücadele etmeye davet ediyor. İşte önerileri...

- Sağlık profesyonelleri ile çalışın,

- Kısa ve uzun vadeli gerçekçi kilo kayıpları hedefleyin,

- Çok düşük kalorili, sağlığınızı riske atacak diyetlerden uzak durun,

- Beslenme günlüğü tutun,

- Sizin için yüksek riskli durumları belirleyin ve bunlardan kaçının,

- Kilo kaybı ve beden imajınız ile ilgili gerçekçi inançları benimseyin,

- Aile, arkadaşlar ve iş arkadaşları da dahil olmak üzere, bir destek ağı geliştirin ya da hedefe odaklanmak yardımcı olabilecek bir destek grubuna katılın,

- Egzersiz uzun vadeli kilo kaybı şansınızı arttırır, egzersizi günlük hayatınıza sokun, aracınızı park edin ve yürüyün. Yürüyüş en etkili egzersiz biçimlerinden biri olarak kabul edilir. Bisiklete binin, asansör yerine merdiven kullanın,

- Televizyon izlerken harcadığınız zamanı azaltın.



Alternatif yöntemler

Bazı hastaların tüm bu uygulamalara ve çabalarına rağmen yine de kilo veremediklerini, verseler de geri aldıklarını belirten Dr. Öztürk "Cerrahi yöntemler ciddi anlamda riskler taşıyabiliyor, hastalar için korkutucu olabiliyor. Ancak alternatif yöntemler de var. Biometrik İntragastrik mide balonu gibi ameliyatsız yöntemlerle de tamamen sağlıklı bir biçimde kilo vermek mümkün" diyor. Bu yöntemde hastanede yatış gerektirmeyen, günübirlik, 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilen uygulamada intragastrik balon endoskopik olarak midenize yerleştiriliyor.

