Mutlu yaşam için ruhsal ve fiziksel sağlık uyumu önemli. Bunun için yapmamız gerekenler aslında bazen çok kolay olabiliyor. Folik asit takviyesi de bu kolaylıklardan biri.

Vücudumuz için büyük öneme sahip bir vitamin türüdür. Vücudumuzda kan hücrelerinin meydana gelmesi ve hücre yenilenmesi için gereklidir. Ayrıca folik asit varlığı; bunama, felç ve damar sertleşmesi gibi hastalıkların önlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Sağlığımızın temel yapı taşı olan bu vitaminin eksikliği ciddi sorunlara yol açabiliyor. Sağlığımız için bu kadar önemli olan bu vitamin aslında çevremizde kolaylıkla bulunabiliyor, sadece bilinçli tüketmek yeterli.



Folik asit nedir?

Vitamin grubu olarak B vitamini bünyesinde olan folik asit, sinir sistemimizin dayanıklığı için de önemli bir etkiye sahiptir. Vücutta depolama işlemi görmediğinden bireylerin günlük tüketimiyle fayda sağlamaktadır. Hayatımızda karşılaştığımız problemlerin birçoğunun nedeni bu vitaminin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Sivilce akne problemlerinden, kalp sağlığına; erkeklerde sağlıklı sperm oluşumundan gür saçlara sahip olmaya kadar birçok faydası olan bu vitamin sağlıklı yaşamımızın temel taşlarındandır diyebiliriz.



Folik asit eksikliği nedir?

Folik asit eksikliğinin en önemli belirtisi kan hücrelerinin oluşumunda yarar sağladığı için kansızlık şeklinde görülmektedir. Bunun yanı sıra kişilerde baş dönmesi, halsizlik, sürekli asabiyet hali, depresyona yatkın bir ruh hali, iştahsızlık gibi etkileri de olmaktadır. Bağışıklık sistemini zayıflatmakta ve bununla beraber hastalığa karşı dirençsizlik oluşmaktadır. Bu belirtilerin çoğunu yaşayan birinin mutlaka bir hekimle görüşüp kan tahlili yaptırmasında fayda olacaktır. Folik asit eksikliği ile ilgili genel belirtiler bu şekildedir ancak doktor kontrolünde bu teşhisin konulmasıyla doğru tedavi yöntemine ulaşılır.



Folik asit içeren besinler nelerdir?

Öncelikle sağlığımız için büyük öneme sahip yeşil renkli bitkilerin çoğu folik asit kaynağıdır. Çoğu insan tarafından iştahla yenilmesi de yeşil yapraklı bitkiler sağlığımız için vazgeçilmezler arasındadır. Ispanak ve kara lahana bu bitkilerin başında gelir. Tabi bunları yerken nasıl pişirdiğimiz de önemli. Vitamin kaybettirmeden pişirmek bu vitaminlerden çokça yararlanmamızı sağlar. Diğer folik asit kaynakları; barbunya, yumurta, tahıllı gıdalar, brokoli, kereviz, pancar, karnabahar, brüksel lahanası, kabak, bamya, havuç, fasulye ve domateste bulunmaktadır. Vücudumuzun bu vitaminden yararlanması için doğru pişirme yönteminin yanı sıra organik ürünler olması önemlidir. Kalabalık nüfus, şehirleşen toplum yapısı organik besinler bulmamızı güçleştirse de imkansız değildir.



Folik asit hangi meyvede bulunur?

Turunçgiller ailesinden olan portakal, mandalina, greyfurtun yanı sıra kavun, avakado, fındık gibi meyvelerde bol miktarda bulunur.



Folik asit cilde iyi gelir mi?

Özellikle hanımlar için önemli bir yere sahip olan cildimizin parlamasında, pürüzsüz görünmesinde folik asidin önemi büyüktür. Cildimizi nemlendirir ve yaş aldıkça oluşabilecek cilt kırışıklığı ve sarkmalarda azalma sağlar. Folik asit cilt lekeleri için de faydalıdır. Yeterli miktarda vücudumuza alımı leke oluşumunun önüne geçebilir.



Folik asit eksikliği tedavisi

Her hastalığın tedavisinde olduğu gibi bu durumda da öncelikle uzman bir hekimden yardım almak önemli bir unsurdur. Gerekli kan tahlillerinin yapılmasıyla vitamin takviyesi ve gerekli besinlerin tüketilmesiyle tedavisi mümkündür.



Folik asit eksikliği gebelikte neden önemlidir?

Sağlığımız için başlı başına önemli olan bu vitamin, hamile kalmayı düşünen kadınlarda henüz hamilelik gerçekleşmeden folik asit dengesini sağlamak daha da önemli hale gelmektedir. Hamilelik döneminde insan vücudunun vitamin ihtiyacı katlanarak atmaktadır. Sağlıklı bir hamilelik hem annenin hem de bebeğin gereksinimlerini tam anlamıyla karşılayarak meydana gelmektedir. Hamilelik sürecini sağlıklı atlatabilmek için annenin hamile kalmadan vücudunu bu mucizeye hazırlaması gerekir. Cenin anne rahmine düştüğü ilk andan itibaren gelişim göstermektedir. Bu gelişim için en önemli kaynak tabi ki de annesinin vücudundaki vitamin ve minerallerdir. Bu vitaminler içinde de folik asitin değeri büyüktür. Sağlıklı bireylerin yetişmesi anne karnında başlamaktadır.

Bebeğin sinir sisteminin gelişmesinde çok faydalıdır. Bebeğin vücudundaki hücrelerin çoğalması, kemik iliğinin sağlığı bu vitaminden gelmektedir. Hamilelikte yeterli miktarda alınmadığı durumlarda bebeğin sakat olma riski artmaktadır. Bebeğin beyin gelişiminde de önemli rolü vardır, zeka geriliği ve beynin sağlıklı çalışması açısından elzemdir. Düşük yapma ihtimalini en aza indirger.



Folik asit hapının faydaları nelerdir?

Özellikle gebelik başlangıcından itibaren doktorlar tarafından önerilen gıda takviyesidir. Hamileyken vücuttaki birçok vitamin ve mineralin bebeğin gelişimi için önem arz etmesinden dolayı doğal yollarla bunları elde etmek yetersiz kalabilir. Bu sebeple takviye gıdalar alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Uzmanların önerdiği dozda kullanımı anne ve bebeğe faydalıdır. Folik asit imon olarak da bilinen bu hapın nasıl, ne şekilde kullanılması gerektiği hakkında uzmana danışılmalıdır. Bilinçsizce tüketilmesi faydadan çok zarara yol açabilir.