Form tutmanın yeni yolu: Komando egzersizi TRX

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Artık komando tekniği ile form tutuyoruz!

Amerikan Donanması’ndan bir deniz komandosunun buluşu olan TRX; açık ve kapalı alanlarda çalışma kolaylığı, sayısız egzersiz çeşitliliği sunması, basit kurulumu ve keyifli kullanımıyla sporseverlerin ilgisini topluyor. TRX Suspension Training System ile vücudun kendi ağırlığından yararlanarak tüm kas grupları en dar alanlarda bile basit bir sistemle çalıştırılabiliyor. Yağ yakma, denge, kas güçlendirme başta olmak üzere tüm vücudunuzu istediğiniz şekilde çalıştırabiliyorsunuz. TRX, Amerikan Ordusu, Liverpool Futbol Takımı, Brandon Jennings, Pau Gasol gibi NBA oyuncuları, Maria Sharapova, Bar Rafaeli, Snoop Lion, David Beckham, Gwen Stefani’nin de aralarında olduğu birçok sporcu ve ünlü tarafından da kullanılıyor.