Şehirler arası bir yolda yanından geçip gittiğiniz o küçük kırmızı meyvenin kalbinize, beyninize, sindirim sisteminize iyi geleceğini biliyor muydunuz? Eylül ve ekim aylarında manavınızda bulabileceğiniz alıç meyvesinin bedeninize sağlayacağı faydalar, uzun bir liste oluşturuyor. Üstelik popülerlik kazanmaya başlayan alıç sirkesi de diğer meyve sirkelerinin tahtını sallayacağa benziyor. Gelin bu küçük, kırmızı meyveyi birlikte tanıyalım.
Şehirler arası bir yolda yanından geçip gittiğiniz alıç; kalbiniz, beyniniz ve sindirim sisteminiz için oldukça faydalıdır
Halk arasında “yemişin” olarak da bilinen alıç meyvesi, ormanlık bölgelerde ve yol kenarlarında yetişir. Türkiye’de en çok Sivas ve çevresinde bulunan alıç, dünyada ise Kuzey Amerika ve Asya’da görülür. Alıç meyvesi genellikle kırmızı ya da sarı renktedir. Reçeli ve marmeladı yapılan bu meyve, tatlı ve ekşi bir tada sahiptir.
Alıç, kalp kaslarını güçlendirerek, kalp ritim bozukluklarını önler. Kan dolaşımına fayda sağlar. Düzenli kullanımda damarları genişleteceğinden, damarda kan pıhtısı oluşmasını engeller. Sindirim sistemini düzenler. Yüksek potasyum içeren posasının kabız yapıcı etkisi vardır. Vücuttaki serbest radikalleri temizleyen alıç, kansere karşı önleyici bir görev görür. Antioksidan etkisi vardır. Vücuda yağ yaktırdığından, iyi bir diyet meyvesidir. İdrar söktürücü özelliğe sahiptir. Sinir sistemini yatıştırdığı için depresyona ve strese iyi gelir. Uykusuzluk problemi çekenler için idealdir; uyku düzenini sağlar. Hafızayı güçlendirir.
Alıç çiğ tüketilebilen bir meyvedir. Ne var ki her mevsim alıç bulmak zordur. Ayrıca posalı olarak tüketildiğinde kabızlığa neden olabildiğinden, sık kabızlık problemi yaşayan insanların meyve olarak tüketmesini tavsiye etmiyoruz. Ama posalı tüketmemek demek, bu sağlıklı meyveden vazgeçmek demek değildir. Aktardan satın alacağınız kurutulmuş alıç yaprağını, her gün sıcak suya bir tatlı kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz. Üçüncü haftadan sonra etkisini iyice hissedeceksiniz.
Aktardan satın alacağınız kurutulmuş alıç yaprağını, her gün sıcak suya bir tatlı kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz
Alıç sirkesi yüksek antioksidan içeriği ile; bağışıklığı güçlendirir, sindirim sistemini düzenler. Hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarının çözümünde etkilidir. Vücutta biriken ödemleri attırır. İdrar söktürücüdür. Yağ yakıcı özelliği vardır. Kanın geçtiği damarları açarak kalbi rahatlatır, tansiyonu ve kolesterolü düzenler. Stres ve depresyonu önler.
Alıçlarınızı iyice yıkayıp suyunu süzün. Büyük bir kavanoza iki litre temiz suyu boşaltın. Suyun içine alıçları ve dilimlediğiniz elmayı ekleyin. Ardından elma sirkesini, kaya tuzunu ve şekeri ekleyerek ağzını sıkıca kapatın ve iyice çalkalayın. Kavanozunuzu serin ve karanlık bir yere koyun. 15-20 gün bekleyin. Kavanozdaki alıçların tamamı dibe çöktüğünde sirkeniz hazır demektedir. Afiyet olsun.