Alıç, eylül-ekim aylarının yeni gözdesi olmaya geliyor. Sindirim sistemi, kalp ve damarlar, beyin ve bağışıklık için çok faydalı olan bu meyve ile tanışma zamanı. Alıç meyvesi, alıç sirkesi, alıç çayı size sağlık ve iyilik dağıtacak.

Şehirler arası bir yolda yanından geçip gittiğiniz o küçük kırmızı meyvenin kalbinize, beyninize, sindirim sisteminize iyi geleceğini biliyor muydunuz? Eylül ve ekim aylarında manavınızda bulabileceğiniz alıç meyvesinin bedeninize sağlayacağı faydalar, uzun bir liste oluşturuyor. Üstelik popülerlik kazanmaya başlayan alıç sirkesi de diğer meyve sirkelerinin tahtını sallayacağa benziyor. Gelin bu küçük, kırmızı meyveyi birlikte tanıyalım.



Alıç Meyvesi

Halk arasında “yemişin” olarak da bilinen alıç meyvesi, ormanlık bölgelerde ve yol kenarlarında yetişir. Türkiye’de en çok Sivas ve çevresinde bulunan alıç, dünyada ise Kuzey Amerika ve Asya’da görülür. Alıç meyvesi genellikle kırmızı ya da sarı renktedir. Reçeli ve marmeladı yapılan bu meyve, tatlı ve ekşi bir tada sahiptir.





Alıç Meyvesinin Faydaları

Alıç, kalp kaslarını güçlendirerek, kalp ritim bozukluklarını önler. Kan dolaşımına fayda sağlar. Düzenli kullanımda damarları genişleteceğinden, damarda kan pıhtısı oluşmasını engeller. Sindirim sistemini düzenler. Yüksek potasyum içeren posasının kabız yapıcı etkisi vardır. Vücuttaki serbest radikalleri temizleyen alıç, kansere karşı önleyici bir görev görür. Antioksidan etkisi vardır. Vücuda yağ yaktırdığından, iyi bir diyet meyvesidir. İdrar söktürücü özelliğe sahiptir. Sinir sistemini yatıştırdığı için depresyona ve strese iyi gelir. Uykusuzluk problemi çekenler için idealdir; uyku düzenini sağlar. Hafızayı güçlendirir.





Alıç Tüketme Önerisi

Alıç çiğ tüketilebilen bir meyvedir. Ne var ki her mevsim alıç bulmak zordur. Ayrıca posalı olarak tüketildiğinde kabızlığa neden olabildiğinden, sık kabızlık problemi yaşayan insanların meyve olarak tüketmesini tavsiye etmiyoruz. Ama posalı tüketmemek demek, bu sağlıklı meyveden vazgeçmek demek değildir. Aktardan satın alacağınız kurutulmuş alıç yaprağını, her gün sıcak suya bir tatlı kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz. Üçüncü haftadan sonra etkisini iyice hissedeceksiniz.







Alıç Sirkesi

Son zamanlarda giderek popülerlik kazanan alıç sirkesi, elma ve üzüm sirkesini tahtından edeceğe benziyor. Faydalarını ve nasıl yapıldığını sizler için anlattık. Mutfağınızda alıç sirkesi için bir yer açın.

Alıç Sirkesinin Faydaları

Alıç sirkesi yüksek antioksidan içeriği ile; bağışıklığı güçlendirir, sindirim sistemini düzenler. Hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarının çözümünde etkilidir. Vücutta biriken ödemleri attırır. İdrar söktürücüdür. Yağ yakıcı özelliği vardır. Kanın geçtiği damarları açarak kalbi rahatlatır, tansiyonu ve kolesterolü düzenler. Stres ve depresyonu önler.



Alıç Sirkesi Nasıl Yapılır

Malzemeler

1 kilogram alıç,2 litre su,1 tane elma,1 çay bardağı elma sirkesi,1,5 çorba kaşığı kaya tuzu,1 çorba kaşığı şeker

Yapılışı

Alıçlarınızı iyice yıkayıp suyunu süzün. Büyük bir kavanoza iki litre temiz suyu boşaltın. Suyun içine alıçları ve dilimlediğiniz elmayı ekleyin. Ardından elma sirkesini, kaya tuzunu ve şekeri ekleyerek ağzını sıkıca kapatın ve iyice çalkalayın. Kavanozunuzu serin ve karanlık bir yere koyun. 15-20 gün bekleyin. Kavanozdaki alıçların tamamı dibe çöktüğünde sirkeniz hazır demektedir. Afiyet olsun.