Uzmanlardan gençlere günlük kahve, gazlı ve şekerli içecek tüketiminde aşırıya kaçılmaması uyarısı geldi!

Kızlar ve erkekler kafeine aynı tepkiyi vermiyor. Kafeinin, ergenlik sonrası dönemdeki erkeklerin kalp-damar sistemine daha fazla etkisi olduğu belirlendi. ABD'deki Buffalo Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, ergenlik sonrasında kızlar ve erkeklerin kafeine aynı tepkiyi vermediğini ortaya koydu.Bilim adamları ön ergenlik dönemindeki (8-9 yaş) bazı çocuklara düşük dozda kafein verdi. Kafeinden sonra erkek ve kız çocukların kalp atışları ve kan basıncının aynı olduğu görüldü.Aynı deneyi 15-17 yaşındaki çocuklarla tekrarlayan bilim adamları, kafeinin genç erkeklerde kalp ritminin daha fazla düşmesine ve kan basıncının daha fazla artmasına yol açtığını gördü. Dolayısıyla genç erkeklerin kalp-damar sistemine etkisinin genç kızlardan daha fazla olduğu ortaya çıktı.Bilim adamları sonuçların gençlerde günlük kahve, gazlı ve şekerli içecek tüketiminin aşırıya kaçmaması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkati çekti.Araştırmanın sonuçları, "Pediatrics" dergisinin temmuz sayısında yayımlanacak.