Bu besinler hem vücudunuzun hem cildinizin gençleşmesine katkıda bulunabilir!
Lahana: İçerdiği vitaminler sayesinde kalbi koruyor ve kemik erimesine karşı etkili oluyor. Böğürtlen: Kan akışını düzenleyen ve damarlarda pıhtı oluşumuna engel olan böğürtlen tıkanıklık gibi sorunlara birebir! Zeytinyağı: Sağlıklı yaşamın kaynağı olan zeytinyağı, erken yaşlanma ve kırışıklıklar konusunda da etkili. Rezene: Ciltte su depolanmasını sağlıyor ve hücre yenilenmesinde yardımcı oluyor. Sarımsak: Kan dolaşımını harekete geçirerek cildi arındırıyor. Mango: A vitamini bakımından zengin mango, cilt hücrelerinin zarar görmesini engelliyor. Su: Bol su tüketimi hücrelerin beslenmesini ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Yeşil çay: Serbest radikallere karşı önemli hücre koruyucu maddeler içeriyor ve böylelikle yaşlılığın doğrudan hücrelerde durdurulmasını sağlıyor. Elma: Şeker ve ensülin cildi yaşlandırıyor. Buna karşın elma kan şekerini sabitliyor ve ensülin iniş çıkışını engelliyor.