Gençleştiren besinler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu besinler hem vücudunuzun hem cildinizin gençleşmesine katkıda bulunabilir!

Lahana: İçerdiği vitaminler sayesinde kalbi koruyor ve kemik erimesine karşı etkili oluyor.

Böğürtlen: Kan akışını düzenleyen ve damarlarda pıhtı oluşumuna engel olan böğürtlen tıkanıklık gibi sorunlara birebir!

Zeytinyağı: Sağlıklı yaşamın kaynağı olan zeytinyağı, erken yaşlanma ve kırışıklıklar konusunda da etkili.

Rezene: Ciltte su depolanmasını sağlıyor ve hücre yenilenmesinde yardımcı oluyor.

Sarımsak: Kan dolaşımını harekete geçirerek cildi arındırıyor.

Mango: A vitamini bakımından zengin mango, cilt hücrelerinin zarar görmesini engelliyor.

Su: Bol su tüketimi hücrelerin beslenmesini ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor.

Yeşil çay: Serbest radikallere karşı önemli hücre koruyucu maddeler içeriyor ve böylelikle yaşlılığın doğrudan hücrelerde durdurulmasını sağlıyor.

Elma: Şeker ve ensülin cildi yaşlandırıyor. Buna karşın elma kan şekerini sabitliyor ve ensülin iniş çıkışını engelliyor.