menu

close

menu

close

menu

close

Gençleştiren besinler

Bu besinler hem vücudunuzun hem cildinizin gençleşmesine katkıda bulunabilir!
Lahana: İçerdiği vitaminler sayesinde kalbi koruyor ve kemik erimesine karşı etkili oluyor.
Böğürtlen: Kan akışını düzenleyen ve damarlarda pıhtı oluşumuna engel olan böğürtlen tıkanıklık gibi sorunlara birebir!
Zeytinyağı: Sağlıklı yaşamın kaynağı olan zeytinyağı, erken yaşlanma ve kırışıklıklar konusunda da etkili.
Rezene: Ciltte su depolanmasını sağlıyor ve hücre yenilenmesinde yardımcı oluyor.
Sarımsak:  Kan dolaşımını harekete geçirerek cildi arındırıyor.
Mango: A vitamini bakımından zengin mango, cilt hücrelerinin zarar görmesini engelliyor.
Su: Bol su tüketimi hücrelerin beslenmesini ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor.
Yeşil çay: Serbest radikallere karşı önemli hücre koruyucu maddeler içeriyor ve böylelikle yaşlılığın doğrudan hücrelerde durdurulmasını sağlıyor.
Elma: Şeker ve ensülin cildi yaşlandırıyor. Buna karşın elma kan şekerini sabitliyor ve ensülin iniş çıkışını engelliyor.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler