Gençlik aşısı bulundu mu?

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Genç farelerin kanının enjekte edildiği yaşlı fareler ''dinçleşti''

Genç farelerin kanının enjekte edildiği yaşlı farelerin zihinsel ve fiziksel becerilerinin arttığı belirlendi.



ABD'de Harvard ve Stanford üniversitelerinden bilim adamlarının araştırması, genç farelerin kanının yaşlı farelerin beyin ve bedeninde ''dinçleştirici etki'' sağladığını gösterdi.



Stanford Üniversitesi'nden bir ekip, 24 gün boyunca 3 aylık farelerin kanını 8 kez, 18 aylık ve daha yaşlı farelere enjekte etti.



Farelerin ortalama yaşam süresinin 2 yıl olduğunu hatırlatan bilim adamları, genç farelerin kanının enjekte edildiği yaşlı farelerin hafıza ve yeni ''görevleri'' öğrenme testlerinde daha başarılı olduğunu, fiziksel olarak da güçlendiğini gördü.



Harvard Üniversitesi'nden bilim adamları ise genç farelerin kanında daha fazla bulunan bir maddeye odaklandı. Amy Wagers ve ekibi, insan kanında da bulunan GDF11 proteininin yaş ilerledikçe azaldığını belirterek, farelere yapılan GDF11 enjeksiyonlarının yaşlı farelerin zihinsel ve fiziksel becerisini olumlu etkilediğini vurguladı.



Wagers ve Villeda, konuyla ilgili başka araştırmaların yapılması gerektiğine işaret etti.



Alzheimer gibi hastalıkların daha iyi anlaşılmasına ışık tutabilecek araştırmaların sonuçları ''Nature Medicine'' dergisinde yayımlandı.



(AA)