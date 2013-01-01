Gençlik formülü

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Caudalie, yeni ürünüyle karşımızda.

Fransa’nın anti-aging ve leke markası Caudalie, yeni ürünü Premier Cru ile karşımızda. İçeriğinde Bordeaux bölgesinde yetişen en kaliteli Grand Cru üzümlerini bulunduran Premier Cru asma ve üzümün en değerli ve etkin içeriklerini bir araya getiren cildin gençlik formülü. Lanse edildiği yıldan bu yana 9 uluslararası ödüle layık görülen ve 2013 yılında yenilenen Premier Cru, yenilenen içeriği ve geri dönüştürülebilir ambalajı sayesinde artık çok daha etkili, etik ve lüks.

Premier Cru Krem: 345 TL

Premier Cru Göz Kremi: 225 TL











