Göz altı morlukları kader değil!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Göz altı morlukları için günde 12 bardak su tüketin...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Selda Yıldırım, kılcal damarlardaki kanın damar dışına sızması sonucu oluşan göz altı morluklarının, günde 12 bardak su tüketimiyle önlenebileceğini söyledi.



Özel Medicana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Selda Yıldırım, insanların aynaya baktığında göz renginden önce göz çevresindeki morlukların fark edildiğini belirtti. Göz altı morluklarının sebebinin kılcal damarlardaki kanın damar dışına sızmasından kaynaklandığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:



"Damar dışına çıkan hemoglobinin (demir içeren kana kırmızı rengi veren protein) oksidasyonu bu alanda mor ya da bazen siyah renk görünümüne neden olmaktadır. Kalıtım faktörü gözaltı morluklarında oldukça baskın bir nedendir. Göz etrafında koyu halka olan birinin anne ya da babasında da aynı şikayet olması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Güneş ışınları da göz etrafında pigmentasyon artışına neden olarak koyu renkli halka ve leke oluşumuna yol açar.''



Vücuttaki en ince ve zayıf derinin, gözaltı derisi olduğuna dikkat çeken Yıldırım, deri ne kadar inceyse o bölgedeki kılcal damarların o derece fazla görünür hale geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:



"Yaş ilerledikçe cilt altı kalajen dokusu azalır ve deri incelir. Bu duruma paralel olarak da gözaltı morlukları da belirginleşir. Dengeli ve düzenli beslenme tüm vücut için önemlidir. Vücuda gerekli besin öğelerinin eksikliği cilde yansıyarak göz altı morluklarının artmasına neden olur. Beslenme bozukluklarına bağlı kansızlık durumlarında cilt soluklaşır. Soluk ciltlerde göz altı morlukları daha belirgin olarak göze çarpar. Vücutta ödem oluşumuna neden olan durumlar ve kullanılan bazı ilaçlar kan damarlarında genişlemeye yol açarak göz etrafı morluklarını çoğaltabilir. Yine karaciğer ve böbrek hastalıklarında göz altlarında koyu renkli halkalar oluşabilir."



Yıldırım, gözaltı morluklarına, göz etrafına uygun olmayan kremlerin kullanılması, uykusuzluk, stres, sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımının da neden olduğunu kaydetti.



GÜNDE 12 BARDAK SU TÜKETİN

Dr. Selda Yıldırım, Gözaltındaki morlukların giderilmesi ve oluşmaması için dengeli beslenilmesi gerektiğini, günde 12 bardak su tüketilmesine özen gösterilmesini, tuzun daha az alınmasını C vitamini içeren meyve ve sebze tüketimine ağırlık verilmesini istedi. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti:



"C vitamini antioksidan etkisiyle kılcal damarları kuvvetlendirerek göz altı morluklarını tedavi eder. Düzenli uyuyun, sigara ve alkolden uzak durun. Göz çevrenizi her mevsimde güneş kremiyle koruyun. Her sabah yüzünüzü soğuk su ile yıkayın. Yine sabahları, birkaç adet buzun bez bir örtüye sarılarak göz altına kompres şeklinde uygulanması morlukların ve şişliklerin düzelmesine yardımcı olur. Piyasada, göz altı morluklarının giderilmesine yardımcı olan birçok kozmetik ürün mevcuttur. Göz çevresine uygulanmak üzere, K ve C vitamini içeren kremleri tercih edin.''