Göz rengi sağlığın aynası

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Gözümüzün rengi, sağlığımız hakkında bilgi verebilir mi? Uzmanlara göre öyleymiş ve sağlığın sırrı göz renginde gizliymiş!

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, göz renginden stres ya da ağrıya duyarlılığın okunabileceğini gösterdi.



Hamile Kafkas kadınlarının katıldığı araştırmada, açık göz rengine sahip kadınların (mavi veya yeşil) ağrıya daha dayanıklı, daha az stresli ve olumsuz düşünmeye daha az meyilli oldukları belirlendi.



Araştırmada, açık göz rengine sahip kadınların doğum sırasında daha az ağrı hissettikleri, daha az stresli oldukları görüldü.



Araştırmaya imza atanlardan Dr. Inna Belfer, koyu ve açık göz rengine sahip kadınlar arasındaki farklılığın deri, saç ve göze rengini veren melanin adlı pigmentten sorumlu genlerden kaynaklanıyor olabileceğini vurguladı. Araştırmanın sonuçları Amerkan Ağrı Derneği'nin konferansında sunuldu.



Daha önce İtalyan bilim adamlarının araştırması, mavi gözlülerde diyabet ve işitme sorunları riskinin daha fazla olduğunu ortaya koymuştu.



Georgia ve Edinburgh üniversitelerinden bilim adamlarının araştırmaları ise mavi ya da yeşil gözlülerin alkol tüketmeye daha meyilli olduklarını ve göz hastalıklarına daha sık yakalandıklarını göstermişti.