Sürekli bilgisayar kullanıyorsanız, görsel stres, göz yorgunluğu, göz kuruluğu ve irritasyon gibi şikayetleriniz varsa, bu gözlükler tam size göre!





Gunnar gözlükleri, dijital ekranların zararlı etkilerine karşı gözlerde mükemmel koruma sağlıyor…I-AMP cam teknolojisi ile dijital kaynaklı göz yorgunluğunu azaltan Gunnar Teknolojik Gözlükleri, farklı renk alternatifleri ile online mağazasında ve yetkili satış noktalarında satışa sunuluyor. Her yüz tipine uygun modelleri ile Gunnar, gözleri bilgisayarın zararlı etkilerinden korurken, kişisel ofis stilini de tamamlamaya yardımcı oluyor.Dijital ekranların yarattığı zararlı etkileri önleyen devrim niteliğindeki Gunnar Teknolojik Gözlükleri, gözlerde mükemmel koruma sağlayarak görüş performansını artırıyor. Gün boyunca bilgisayar karşısında vakit geçiren çalışanlara ve bilgisayar oyunu meraklılarına özel dizayn edilmiş olan gözlükler, rahatsız edici ışığı filtreleyerek göz yorgunluğunu engelliyor. Yapılan araştırmalar sonucu, gözleri korumada etkinliği ispatlanan Gunnar Teknolojik Gözlükleri, ekran parlamasını azaltarak ayrıntıların daha keskin ve net görünmesini sağlıyor. Görsel stres, göz yorgunluğu, göz kuruluğu ve irritasyonu önleyen gözlükler, kontrast, konfor ve odağı artırarak daha iyi bir görüş sağlıyor.Amerika ve Avrupa’da yaygın bir şekilde kullanılan Gunnar’ın referansları arasında Google, Facebook, Disney, LG gibi önde gelen firmalar yer alıyor. Gelişmiş bir şekle sahip tescilli cam materyalinden oluşan ve özel formüllü cam renkleri ve kaplamalarıyla tamamlanan üstün teknoloji ürünü gözlükler, www.gunnarturkiye.com adresindeki online mağazasında ve yetkili satış noktalarında satışa sunuluyor.