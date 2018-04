Gözlere dikkat!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Teknoloji artık hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Ancak sosyal hayatta ve iş yaşamında büyük kolaylıklar sağlayan teknolojinin ne yazık ki sağlık üzerinde pek çok olumsuz etkisi var. Özellikle ofis çalışanlarının olmazsa olmazı bilgisayarlar, göz sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Göz rahatsızlıklarının görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Bunun bir nedeni de bilgisayar karşısında geçen sürenin artması aslına bakarsanız. Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, “Bilgisayar başında geçirilen sürenin uzaması, ofis içinde karşılaşılan olumsuz etkenler, bilgisayara yanlış şekilde bakmak, hatta ofisin yanlış aydınlatılması bile gözde kalıcı hasarlara sebep olabiliyor” derken, en sık karşılaşılan sorunların başında ise göz kuruluğu, gözlerde yanma, görmede bulanıklık, göz kızarıklığı, ışığa karşı hassasiyet gibi sağlık problemlerinin geldiğini belirtiyor.



Önlem alın

Çoğu zaman dikkate alınmayan baş ağrılarının da göz problemlerinden kaynaklanabileceğini belirten Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, ofiste çalışanlara ve işi tamamen bilgisayarlarla olanlara şu uyarılarda bulunuyor:



Belirli periyotlarda mutlaka uzman bir hekim tarafından göz muayenesinden geçilmeli ve her yıl göz muayenesi tekrarlanmalı.

Aydınlatma, göz sağlığı açısından çok önemli. Bu yüzden ofislerin aşırı parlak şekilde aydınlatılmaması gerekir. Mümkünse monitör, pencerenin yan tarafından konumlandırılmalı.

LCD ekranlar gözleri daha az yorar ve genellikle yansıma engelleyici yüzeyleri olur. Bu sebeple monitörün LCD ekranla değiştirilmesinde yarar var.

Bilgisayar ekranının parlaklığı ve kontrastı doğru ayarlanmalı. Ekranın parlaklığı, ofisin aydınlatmasıyla hemen hemen eşit olmalı.

Göz kuruluğuna karşı önlem almak için göz kırpma egzersizi yapılabilir. 20 dakikada bir gözleri yavaşça kapatıp açmak ve gün içerisinde bu işlemi 10 kez yapmak gözlerin nemli kalmasına yardımcı olur.

Sürekli bilgisayar ekranına bakmak, odaklanma problemi yaratır. Bunu önlemek için her 20 dakikada bir ekrana değil, oda içindeki en uzak nesneye belli bir süre bakmak gerekir. Uzağa bakmak, göz içindeki odaklanma kaslarını rahatlatarak yorgunluğu azaltır.

Bilgisayar kullanırken sandalyeye doğru şekilde oturmak bile göz sağlığını önemli ölçüde etkiler. Bilgisayar yaklaşık 50-60 cm uzaklıkta ve göz seviyesinin biraz aşağısında konumlandırılmalı.