Yediğimiz meyve ve sebzeler göz sağlığımız için büyük önem taşıyor. Peki, gözümüzü korumak için hangi besinleri sıklıkla tüketmemiz gerektiğini biliyor musunuz?

Yapılan birçok araştırma antioksidanların göz hastalıklarını önlediğini gösteriyor. A, C, E vitaminleri, çinko, beta karoten, lutein ve zeaksanthin, omega 3 ve omega 6 gibi güçlü antioksidanlar tüm göz sağlığı için büyük önem taşıyor ve bu maddeler özellikle yaşlanma ile ortaya çıkan katarakt ve makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Özel İlgigöz Merkezi doktorlarından Op. Dr. Sadi Sızmaz, düzenli meyve ve sebze tüketerek antioksidanları ve ihtiyacımız olan vitaminleri doğal yollarla alabileceğimizi belirtiyor. Op. Dr. Sızmaz’a göre erken yaşlarda düzenli olarak ve bol miktarda meyve ve sebze yemek, ilerleyen yaşlarda görme kayıplarını önemli oranda engelliyor.

HANGİ BESİNLERİ TÜKETMELİYİZ?

Op. Dr. Sızmaz’a göre, özellikle lutein ve zeaksanthin bakımından zengin olan aşağıdaki besinleri yiyerek göz sorunlarını en aza indirmek elimizde.



• ISPANAK: Ispanak ve lahana, içerdiği karotenoidler, beta-karoten ve zeaksanthin adlı doğal antibiyotikler ile büyük miktarda besin hücresi içeriyor ki bu da katarakt riskini azaltması anlamına geliyor. Ispanak, yaşla birlikte ortaya çıkan göz hastalıklarına karşı gözlerimizi korurken güneşten gelen zararlı mavi dalgaları da filtreleyerek doğal güneş gözlüğü görevi görüyor.



• YEŞİL ÇAY: Gözlerimiz için güçlü koruma yeteneğine sahip antioksidan ailesinden olan bu bitki, gözün bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek güneşten gelen UV ışınlarının vereceği zarardan retinayı koruyor, glokom hastalığı riskini ve uzun çalışma saatleri nedeniyle oluşan gözlerdeki gerginliği azaltıyor.



• CEVİZ: Beyin ve göz sinirlerinin gelişiminde büyük önem taşıyan ve omega 3 açısından zengin bir kaynak olan ceviz, göz kuruluğunu azaltıyor. İçeriğindeki E vitami retina dejenerasyonunu önlüyor.



• KABAK: Harika bir A vitamini kaynağı olan bu besinin yeterli miktarda tüketilmesi başta gece körlüğü olmak üzere makula dejenerasyonu ve katarakt oluşumunu geciktiriyor.



• SOMON BALIĞI: Somonda bulunan omega 3 yağ asitleri yetişkinlerdeki makula dejenerasyonu riskini düşürüyor. Somon aynı zamanda gözleri glokoma ve göz kuruluğuna karşı da koruyor.



• HAVUÇ: İçerdiği A ,C, E vitaminleri ve beta-karoten sayesinde gözleri koruyor ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.



• ÜZÜM: Üzüm çekirdeğinin içinde çok kuvvetli bir antioksidan var. Üzüm, makula dejenerasyonunda ve diyabet hastalığında oluşan damar ve sinir hasarından koruyor.



• MISIR: İçerdiği zeaksanthin adlı bir bitkisel bileşim sayesinde yaşa bağlı gelişen görme bozukluklarını azaltıyor.



• KİVİ: Kivide bol miktarda bulunan E vitamini, retina dejenerasyonunu önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca gözdeki kan damarlarını besleyerek gözlerin canlı ve parlak olmasını sağlıyor.