Göz kaslarınızı daha etkin hale getirmek için bu egzersizleri yapın!
Vücudunuzun sağlıklı olabilmesi için çeşitli egzersizler yapıyor olmalısınız. Peki
ya bütün gün bilgisayar ekranına bakan gözleriniz ne
durumda? Televizyon karşısında uzun süre kalmak, bir noktaya sürekli
bakmak ve yetersiz aydınlatma gibi sebeplerden dolayı göz kaslarınız
tembelleşebilir. Sonucunda da göz tansiyonu, göz kuruluğu gibi
problemler ortaya çıkabilir. Göz kaslarınızı daha etkin hale getirmek
için göz egzersizleri yapmanız şart. Bu konuda Avrupagöz Hastanesi
Başhekimi Op. Dr. Hasan Oğuzhan’ın tavsiyelerine kulak verin!
• Başınız dik, karşıya bakın ve gözlerinizi şu sıraya göre hareket
ettirin: Tavana bakın-yere bakın, sola bakın-sağa bakın, sol üst köşeye
bakın-sağ alt köşeye bakın, sağ üst köşeye bakın-sol alt köşeye bakın,
yukarı-sola-aşağı-sağa-yukarı bakarak çember çizin. Şimdi de aynı
çemberi ters yönde çizin: Yukarı-sağa-aşağı-sola-yukarı bakın.
• Ellerinizle V harfi yapın ve işaret parmaklarınızı gözünüzün dış uç
kısmına yerleştirin. Orta parmağınızı ise gözünüzün iç ucuna
yerleştirin. Gözünüzün alt ve üst kapaklarını göz
kırpma hareketi gibi hızla hareket ettirin ama bu hareket
esnasında gözlerinizi açık tutmaya çalışın. Bu hareketi iki set şeklinde
10’ar kez tekrarlayın.
• Başparmak hariç dört parmağınızı kaşlarınızın üzerine yerleştirin ve
kaşlarınızı hafifçe yukarı itin. Gözlerinizi kapatın, göz kapaklarınızı
aşağı doğru çekerek karşı bir direnç
oluşturun. 10 kez aynı hareketi iki set halinde tekrarlayın.
• İşaret parmağınız ve orta parmağınızla yanlamasına V harfi yapın.
Başparmağınızı göz kapağınıza yerleştirip kaşınıza doğru itin. Orta
parmağınızı gözünüzün altına koyun. Parmaklarınızın ucu ile gözünüzün
etrafındaki kasları itin ve kasın. 1-2 saniye tutun ve bırakın. Şimdi
parmaklarınızı birleştirin ve gözünüzün ortasına koyun. Parmak
uçlarınızla göz kaslarınızı itin. 1-2 saniye tutun ve bırakın.
Göz yuvarlağınızın üzerine birkaç saniye hafifçe baskı uygulayın,
gözlerinizi yavaşça açın ve göz kırpın.