Gözlerinizi kardan koruyun!

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Güneşten gelen ultraviyole ışınların kar ya da buzdan yansımasıyla gözde oluşan kar körlüğüne dikkat!

Seyrine doyulamayan kar manzaraları içimizi ferahlattığı kadar gözlerimizi de karartabileceğini biliyor musunuz? Güneşten gelen ultraviyole ışınların kar ya da buzdan yansımasıyla gözde oluşan kar körlüğünü Hisar Intercontinental Hospital Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Op. Dr. Faruk Eroğlu’na sorduk…



Kar körlüğünün belirtileri

Ultraviyole keratiti olarak da bilinen, gözün ani ve yoğun ultraviyole ışınlara maruz kalması sonucu oluşan kar körlüğü göz kapaklarında ve konjonktiva tabakasında (göz akını ve kapakların içini kaplayan ince zar) kızarıklıklara ve yanıklara yol açar. En önemli etkisini ise gözün en ön kısmında bulunan kornea tabakasında gösterir. Buna bağlı gözlerde yanma, batma hissi, sulanma, ağrı ve fotofobi (aşırı ışık hassasiyeti) oluşur. Göz kapaklarında istemsiz kapanma (blefarospazm) görülür. Gözde oluşturduğu hasarın şiddetine göre ise farklı derecelerde bulanık görmeye de yol açabilir.

Ani ve yoğun şekilde ultraviyole ışınlara maruz kalan gözlerde hassasiyet ve şikâyetler 6-8 saat sonra başlar ve birkaç gün sürebilir. Fakat gözlerde oluşan hasarın boyutuna göre bu süre 1 haftaya kadar uzayabilir.



Bunları deneyin!

• Gözlerinizi bol suyla yıkayın.

• Göz kapaklarınıza soğuk pansuman yapın.

• Gözlerinizde oluşan ağrıyı hafifletmek için suni gözyaşı, çok ağrılı durumlarda ise hekiminizin kontrolünde ağrı kesiciler kullanın.

• Kesinlikle gözlerinizi ovuşturmayın. Çünkü ovuşturma rahatsızlığınızın daha da ilerlemesine ve korneada yaralanmalara yol açabilir.

• Gözlerinizde ağrı, bulanık görme gibi şikayetleriniz varsa hiç vakit kaybetmeden göz hekiminize başvurun.



Ayrıca...

• Karlı havada mutlaka ultraviyole blokajlı koyu renkli güneş gözlükleri kullanın.

• Koruyucu suni gözyaşı damlaları kullanın.

• Kışın kullanacağınız güneş gözlüğünü seçerken geniş çerçeveli, göz ve çevresini tamamen kaplayanları tercih edin.

• Gözünüzde daha önce yaşadığınız göz hastalığı, göz ameliyatı ya da göz kuruluğu gibi herhangi bir problem varsa daha dikkatli hareket edin.

