Gözleriniz sürekli kaşınıyorsa, sık sık ovuşturma ihtiyacı hissediyorsanız, gözlük numaranız değişse de şikayetleriniz azalmıyorsa, “Keratokonus” hastalığına yakalanmış olabilirsiniz.

Keratokonus nedir?



Keratokonus, genellikle her iki gözde birlikte görülen kornea dokusunun incelmesiyle oluşan, tedavi edilmezse ilerleyen bir hastalık. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, ailesinde bu hastalık olan kişilerde görülme olasılığı daha yüksek. 'Göz ovuşturma'’ ihtiyacının hastalığın başlangıcında ve ilerlemesinde etkili olabileceğini gösteren çalışmalar da bulunuyor. Yani gözleriniz sık sık kaşınıyorsa ve gözlerinizi ovuşturma ihtiyacı hissediyorsanız mutlaka bir göz doktoruna başvurmalısınız. Küçük yaşlardaki çocukları da gözlemleyip hastalığın teşhisinde erken davranmakta fayda var.







Nasıl tedavi ediliyor?

Batıgöz Sağlık Grubu hekimlerinden Doç. Dr. Banu Acar; bu hastalıkla ilgili olarak hastaların kendilerine bulanık görme şikayetiyle de başvurduklarını, göz muayenesinde miyop veya miyop-astigmat tanısı alan hastaların gözlük kullanmaya başladığını ancak bir süre sonra gözlüklerin yetersiz kaldığını, sık gözlük değiştirme ihtiyacının keratokonus’u akla getirecek bir durum olduğunu söylüyor. Böyle bir şikayetle gelen hastaların korneası incelendiğinde öne doğru bombeleştiği görülüyor. Bu nedenle öncelikle kornea topografisi ve diğer görüntüleme tetkikleri ile kornea değerlendirililiyor.









Hastalığın ilerlediği ve gözlüğün yetersiz kaldığı durumlarda, hastanın görme keskinliğini artırabilmek için kontakt lenslerden faydalanabiliyor. Keratokonus tedavisi, hastalığın hangi aşamada olduğuna göre planlanıyor. Erken dönem keratokonus’ta amaç ilerlemeyi durdurup görme kaybını engellemek, daha ileri aşamalarda ise farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor.