Grip aşısını ihmal etmeyin!

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Uzmanlar, 65 yaş üzerindeki bireylerin KOAH ve şeker hastalığı olanların mutlaka grip bu aşısı yaptırması gerektiğini söylüyor.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Polat Eyigün, herkesin senede bir kez grip aşısı yaptırması gerektiğini belirterek, 65 yaş üstü KOAH ve şeker hastalarının ise grip aşısını ihmal etmemesi gerektiğini bildirdi.



Eyigün, bademcik iltihabı, sinüzit ve grip gibi enfeksiyon hastalıklarının özellikle son bahar aylarında ve kışın ilk haftalarında etkili olduğunu söyledi. Nezle ve grip ayrımının çok iyi yapılması gerektiğini ifade eden Eyigün, gribin ciddi ve ölümcül olabileceğine dikkati çekti.



İmkanı olan herkesin her sene grip aşısı yaptırması gerektiğini aktaran Eyigün, ''65 yaş üzerindeki bireylerin KOAH ve şeker hastalığı olanların mutlaka grip bu aşısı yaptırması gerek" diye konuştu. Nezle, grip gibi viral hastalıklarda antibiyotiklerin yararsız ve gereksiz olduğunu dile getiren Eyigün, bu ilaçların tedavinin aksine zararlı olabileceğini vurguladı.



SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi T ıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram ise havaların soğumasıyla birlikte kapalı ortamlarda insanların daha fazla vakit geçirmeye başladığını, bunun da virüslerin kişiden kişiye bulaşma riskini artırdığını belirterek şunları kaydetti:



"Virüs ve bakterilerle oluşan bu enfeksiyonlar, son derece bulaşıcı, yaşam kalitesini düşüren ve hastalığa yakalanan bireyleri uzun süre iş ve okuldan alıkoyan önemli sağlık sorunları arasındadır."



(AA)