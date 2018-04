Gripken masaj yaptırmayın!

Gripken yaptırılan masaj enfeksiyonun yayılmasına neden oluyor...

Masaj ve Doğal Terapiler Derneği (MADOTED) Başkanı Nihat Ayçeman, gribal enfeksiyon geçiren kişilerin masaj yaptırmaması gerektiğini belirterek, "Vücutta bir enfeksiyon veya iltihabi durum varsa enfeksiyonun yayılma riski yüksek olur, çünkü masaj kan dolaşımını hızlandırır" dedi.



Nihat Ayçeman, yaptığı açıklamada, masajın eğitimsiz kişiler tarafından yapılmasının birçok riski beraberinde getireceğine dikkati çekti. Türk insanında profesyonel kişilere masaj yaptırma alışkanlığı olmadığını anlatan Ayçeman, masajın ya kişilerin yakınlarınca ya da berber veya kuaförlerde çalışanlarca yapıldığını söyledi.



Kontrolsüz şekilde yapılan masajın felç riski taşıdığının altını çizen Ayçeman, "Örneğin berber, misafirlerini memnun etmek için bir jest yapıyor. Kontrolsüz boyun kıtlatıyor. Bu, çok ciddi bir manipülasyon. Hasar meydana getirme riski yüksek. Fıtıklaşma veya kireçlenme başlangıcı varsa sinir üzerinde bası varsa bu hareket felce kadar götürebilir. Sinirler hasar görebilir. İnce kaslar zedelenebilir" diye konuştu.



Basit bir masaj gibi görünse de insan vücuduyla oynamanın, dokuları ellemek ve değişik baskılar yapmanın zararları olacağını belirten Ayçeman, "Biz dışarıdan sadece deriyi görüyoruz. Altında damarlar, sinirler, zarlar, kaslar var. Bunlara sert ve zorlayıcı uygulamalar yapılırsa tahriş olma, zedelenme riski yüksek olur. Bilinçsizce yapılan masaj o an için rahatlatabilir ama sonra sıkıntı oluşturabilir. Bilinçsizce, rastgele masaj doğru değil" ifadesini kullandı.



"Masaj her zaman faydalı değil"

Ayçeman, bilinçli bir masaj ustasının kişiye önce vücudunda masajın zararlı olma ihtimali olan konuları sorduğunu kaydetti. "Masaj her zaman faydalıdır" denemeyeceğinin altını çizen Ayçeman, "Masajın zararlı olabileceği durumlar da vardır. Bu durumları göz önünde bulundurup elemek lazım" dedi.



Ayçeman, şunları söyledi:

"Diyelim ki vücudunuzda gribal enfeksiyon var. O zaman masaj olmaz. Enfeksiyonlu ve yüksek ateşli durumlarda, kırık çıkık ve benzeri durumlarda, deri tahrişlerinde, yara berelerde masaj yapılmaz. Bunları göz önüne almayan bir kişi bilinçli davransa bile yine zarar getirebilir. Çünkü bu durumlarda masaj, faydadan çok zarar getirir. Her zaman her durumda masaj yapılmaz. Bunu ancak ciddi eğitim almış kişi anlar. Vücutta bir enfeksiyon veya iltihabi durum varsa enfeksiyonun yayılma riski yüksek olur, çünkü masaj kan dolaşımını hızlandırır.

Masaj yapılan bölgede ısı meydana geliyor, doğal olarak orada damarlar genişliyor ve kanlanma artıyor. Diyelim ki enfeksiyonlu bölge masaj yapılan bölgeye yakın. Dolaşımı hızlandırdığınız için vücutta var olan enfeksiyon vücuda hızla yayılır. Yani enfeksiyonun vücudun diğer bölgelerinde dolaşma veya yayılma riski yüksek olduğu için enfeksiyonlu durumda masaj yapmak doğru değil."



"Çiğneme de riskli"

Ayçeman, bazı vatandaşların kendilerini yakınlarına çiğneterek rahatladığını hatırlattı. Bu uygulamanın daha çok Asya toplumlarında görüldüğünü ifade eden Ayçeman, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çiğneme de riskli. Baba eve gidiyor. Yorgunluk var, (Hadi hanım çık sırtımı çiğne). Çiğnerken nereye basılmaması gerektiği bilinemiyor. O an için rahatlama yaratıyor ama ince damarlar, sinirlerin, zarların ne kadar hassas yapıda olduğu bilinmiyor, zedelenme oluşabiliyor. İğne ucu gibi başlayarak zedelenmeler birikiyor. Kişi iki, üç günde bir kendisini yeniden çiğnetmek ihtiyacı duyuyor. İşte bu hasarlar birikerek devam eder ve deri altında, kaslar arasında kalıntılar bırakır. Halk arasında denildiği gibi kulunç oluşmaya, kaslarda spazmlar meydana gelmeye başlar. Kemik çıkıntılarının olduğu yerde baskı olursa kemik üzerindeki zarlarda yırtıklar oluşur, tutulmalar yayılır. Kişi, ilerleyen zamanlarda o bölgelerde sıkıntı yaşar." (AA)