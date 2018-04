Kış aylarında gripten korunmak için içeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan portakal suyundan faydalanabilirsiniz.

Uzmanlar, soğuk kış günlerinde artan grip salgınlarına karşı vücudu korumak için C vitamininin önemine dikkat çekiyor. Her gün bir bardak portakal suyu içindeki C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor.



Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, vücutta yapımı mümkün olmayan ve dışarıdan alınan besinlerle vücuda giren C vitamininin azalmasıyla özellikle gribal hastalıklara davetiye çıkarıldığını belirtti. Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun soğuklarla birlikte azalan enerjinin ve sürekli yorgunluk hissinin giderilmesi için tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, her gün portakal suyunun tüketilmesi halinde kişinin hastalıktan korunacağını söyledi.

Yetişkin bir insanın günlük ortalama 60 mg civarında C vitaminine ihtiyacı var. Bir bardak portakal suyu ise günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Ayrıca portakal suyunda bulunan flavonoidlerin kanser hücrelerinin gelişimini engellediği, kılcal damarları beslediği, antialerjik ve antimikrobik olduğu belirtiliyor. Portakalda bulunan flavonoidlerin bir türü olan naringin vücuda alınan gıdaların yağ yakımını sağlarken içinde bulunan petkin ise bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine, kolesterolün düşürülmesine ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor.