Uzmanlar, soğuk kış
günlerinde artan grip salgınlarına karşı vücudu korumak için C vitamininin
önemine dikkat çekiyor. Her gün bir bardak portakal suyu içindeki C vitamini
ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Neriman İnanç, vücutta
yapımı mümkün olmayan ve dışarıdan alınan besinlerle vücuda giren C vitamininin
azalmasıyla özellikle gribal hastalıklara davetiye çıkarıldığını belirtti.
Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal
suyunun soğuklarla birlikte azalan enerjinin ve sürekli yorgunluk hissinin
giderilmesi için tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, her gün portakal
suyunun tüketilmesi halinde kişinin hastalıktan korunacağını söyledi.
Yetişkin bir insanın günlük
ortalama 60 mg civarında C vitaminine ihtiyacı var. Bir
bardak portakal suyu ise günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Ayrıca portakal suyunda bulunan flavonoidlerin kanser hücrelerinin
gelişimini engellediği, kılcal damarları beslediği, antialerjik ve
antimikrobik olduğu belirtiliyor. Portakalda bulunan flavonoidlerin bir türü olan
naringin vücuda alınan gıdaların yağ yakımını sağlarken içinde bulunan
petkin ise bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine, kolesterolün
düşürülmesine ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor.