Gülümse

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Hepimizin arzusu güzel, düzgün ve beyaz görünümlü dişlere sahip olmak. Kişiye özel gülüş tasarımı ve diş estetiği ile bu isteğimize kolaylıkla kavuşabiliriz.

Estetik diş hekimliğindeki uygulamalar, beklentilerimizin değişmesiyle her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Çoğu kişi gülümsemesinden memnun değil. Yapılan araştırmalara göre ağız ve diş sağlığına önem vermeyen birçok ülkede estetik kusurlar nedeniyle insanların gülüş süreleri çok daha düşük oluyor. Dişlerdeki kırıklar, şekil ve renk bozuklukları, çarpıklıklar kişinin psikolojisini olumsuz etkiliyor. Ancak estetik diş hekimliğindeki gelişmelerle, bu tarz bozukluklar farklı tekniklerle düzeltiliyor ve kişi hayalindeki gülüşe sahip olabiliyor. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd. Doç. Doktor Çağdaş Kışlaoğlu, daha güzel dişlerin ve gülümsemenin sırrını anlattı.



Kişiye özel gülüş tasarımının ifadeyi olumlu etkilemesiyle ilgili neler söylemek istersiniz?

Güzel bir gülümsemenin ilk şartı orantılı dişler. Dişler, yüzün en dikkat çeken bölgesi olduğu için en küçük kusurlar bile hemen göze çarpıyor. Eskiden yalnızca ihtiyaçtan diş hekimine gidilirdi. Günümüzde ise insanlar güzellik kaygısıyla da diş hekimlerinin kapısını çalıyor. Estetik kusurların ortadan kalkmasıyla kişi özgüvenini geri kazanıyor. Sağlıklı gülümseyen kişiler iş ve özel hayatlarında daha başarılı oluyor.



Sağlıklı dişlerle özgüven arasında nasıl bir bağlantı var?

Sağlıklı ve bakımlı görünen dişler, insanları daima pozitif yönde etkiliyor. Dış görünüşünün kötü olduğunu düşünen kişi, özgüven kaybına uğruyor. Özgüven kaybı kişinin hem sosyal hem de iş hayatını olumsuz yönde etkiliyor. İşte bu noktada diş estetiği devreye giriyor. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde dişlerdeki kusurlar sorun olmaktan çıkıyor.



Estetik diş hekimliğinde sıklıkla yaptığınız uygulamalar neler?

Dişler yüz estetiğinin en önemli tamamlayıcı unsurlarından biri. Gülüşünden memnun olmayan kişiler gülüş tasarımıyla hayal ettikleri görünüme kavuşuyor. Gelişen estetik diş hekimliği uygulamaları sayesinde yüze özel ideal gülüş sağlanıyor. Gülüş tasarımında başarılı sonuç elde edebilmek için diş şekilleri ve anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak, tüm tedavilerin temelini oluşturuyor. İyi tasarlanmış bir gülüşün nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için, yüz hatlarının iç ve dış kenarları incelenmeli. Yüz hatları, cinsiyet, yaş, gülüş simetrisi, dişlerin sıralanışı ve renkleri, dudaklar ile diş etleri estetik gülüş ifadesini belirleyen faktörler. Gülüş tasarımında tüm bu faktörler göz önüne alınarak yapılacak uygulamaya karar veriyoruz.



