Güneş dost mu, düşman mı?

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Güneşle ilişkimizi dengelememiz şart...

Eskiden sadece yazın korunmayı yeterli sanırdık. Şimdi kışın bile korunmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Eskiden yalnızca açık havadayken direkt güneş ışınlarından korunmaya çalışırdık, şimdi kapalı ofislerde bile UV kaynaklarının bizi etkilediğini biliyoruz.



Bugünlerde yaz mevsimini yaşamanın sevinci içimizi doldururken, dışarıdan güneş parlak ve sıcak ışınları ile bedenimizi etkiliyor. Neyse ki güneşin yaşlandıran, yıpratan zararlı etkilerini azaltmak için kullandığımız koruyucular var. Ancak güneş koruyucular hakkında bilgilerimiz de yıllar içinde değişti. Bakın neler öğrendik; nelere şaşırdık...