UV filtresiz güneş gözlüğü, göze zarar veriyor...

Güneş yüzünü gösterir göstermez ilk işimiz güneş gözlüklerine sarılmak oluyor malum. Her yıl birbirinden güzel modeller vitrinleri süslerken, aralarından seçim yapmak da zor elbette! Yalnız bu seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey ucuz modellere rağbet etmemeniz. Zira, sırf ucuz diye aldığınız bu gözlükler, göz sağlığınızı ciddi oranda tehdit ediyorlar.Nitelikleri bakımından sayısız çeşidi olan güneş gözlüklerinin seçiminde UV ışınlarını koruma özelliğinin ön planda tutulması gerektiğinin altını çizen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Moray, UV filtresiz güneş gözlüğünün, hiç gözlük kullanmamaktan daha zararlı olduğunu söyledi.Güneş gözlüğü seçerken UV ışınlarına karşı koruma niteliği taşımasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Murat Moray, "Bunun en önemli nedeni UV ışınlarının gözün retina olarak bilinen ağ tabakası ve kornea olarak bilinen saydam tabakasında ağrılı yanıklar oluşturabilmesi. Gözbebeği aydınlık ortamlarda gözü ışığın zararlı etkilerinden korumak için küçülüyor ve göz içine giren ışık miktarının azalmasını sağlıyor. Karanlık ortamlarda ise gözün daha fazla ışığa ihtiyaç duyması nedeniyle gözbebeği büyüyerek tüm ışık alma potansiyelini kullanıyor. UV ışınlarına karşı koruma özelliği olmayan güneş gözlükleri karanlık bir ortam yaratarak, gözbebeklerinin büyümesine neden olduğu için güneşli alanlarda gözün kendi koruma mekanizmasını devre dışı bırakıyor. Bu nedenle yaz aylarında kullanılan niteliksiz güneş gözlüklerinin kullanımı hiç gözlük kullanmamaktan daha zararlı oluyor" diye konuştu. (DHA)