Güneş gözlüğü seçerken estetik kaygıların ön plana geçmesine izin vermemeli, önce sağlığınızı düşünmelisiniz.

Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yard. Doç. Dr. İsmail Özgür Şanlı, güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı:



Kullanacağımız güneş gözlüğü mutlaka “ultraviyole ışığını engelleyici” özellikte olmalı. Bu özelliği olmayan güneş gözlüğü sadece fazla ışığın geçmesini engeller. Ancak bu engelleme hiçbir fayda sağlamaz, aksine zarar verir. Çünkü renkli cam takıldığında göz bebeği küçülmez. Böylece görünen ışık değilse bile zararlı ultraviyole ışını göz içine bol miktarda girer. Her güneş gözlüğü ultraviyole ışınlarının geçişini engellemez. Ayrıca giren UV ışınlarının korneada yansıması ile oluşan doğal koruma bariyeri de bu ışınların renkli gözlük camının arka duvarından geri yansıyıp kırılması ile kırılır. Gözlüklerin kaliteli olması ve belgeli olması gerekir. Öte yandan polarize camlar bu konuda son derece başarılı camlardır.

ÇERÇEVE ÖNEMLİ

Çerçeve seçmek tabii ki zevk, estetik, moda işidir ama çerçeve amaca da uygun olmalıdır. Zararlı ışınlardan gözü azami derecede koruyabilmek için çerçeve etrafından girebilecek ışık en az olmalıdır. Bu nedenle camın göze yakın yerleşimli olması çok yararlı olabilir. Günlük yaşamda zamanın çoğunun ev ve ofiste geçtiği düşünülürse göz sağlığı için en doğru aydınlatmayı seçmek de büyük önem taşıyor. Zira, yanlış aydınlatılan ortamlarda uzun süre zaman geçirmek gözde kuruluğa, baş ağrısına ve göz yorgunluklarına neden olabiliyor.

Ofislerde kullanılan ışığın odanın her bölümüne homojen dağılması gerekiyor. Çalışma yüzeyinin parlaklığının, bakılan nesnenin parlaklığının en az üçte biri olmasına dikkat edilmeli. Bu nedenle ofis ortamlarında genel ışık veren aydınlatmalar, floresan veya kompakt floresanlı armatürlerin seçilmesini öneriyoruz. Halojen ve spot gibi direkt ışık veren aydınlatmaların ise sadece vurgulanmak istenen noktalarda kullanılmasına özen gösterilmeli.

ÇALIŞMA MASASINDAKİ IŞIĞA DİKKAT

Çocuğun çalışma masasındaki aydınlatmanın gün ışığı gibi tüm renkleri doğru haliyle göstermesi, göz sağlıklarını korumak ve yorulmadan uzun süre çalışmalarını sağlamak için önemli. Az ışıkta veya halojen olmayan aydınlatma altında uzun süre çalışan çocuğun gözleri çabuk yorulur. Bu durum okuduğunu iyi görememe ve çabuk sıkılma ve yavaş algılama gibi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle çalışma ortamları aydınlık olmalı ve ışığın direkt gözlerine yansımamasına dikkat edilmelidir.



KALİTELİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜ NASIL ANLAŞILIR?