Güneş ışınları fit tutuyor!

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Yaz aylarında daha sağlıklı ve fit mi görünüyorsunuz? Bunun sebebi güneş ışınları olabilir! Güneş ışınlarının, kilo alımını ve diyabet semptomlarını yavaşlatabileceği ortaya çıktı.

Sonuçları "Diabetes" dergisinde yayımlanan araştırma, parlak ultraviyole ışınlarına maruz kalan besili farelerin daha az yemek yediğini, öte yandan vücudun güneş ışınlarına cevaben ürettiği D vitaminin bunda rol oynamadığını gösterdi.



Ultraviyole ışınlarına maruz kalan farelerde, aynı zamanda anormal glikoz seviyeleri ve insülin direnci gibi tip 2 diyabetin uyarıcı işaretlerine daha az rastlandığı belirtildi.



Güneş ışınlarının insanlar üzerinde aynı etkiyi yaratıp yaratmadığının keşfedilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiği ifade edilirken, geceleri ortaya çıkan farelerin, genellikle güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmadığına da dikkat çekildi.



İngiliz ve Avustralyalı bilim adamlarının yaptığı araştırmanın baş yazarlarından doktor Shelley Gorman, bulguların, güneş ışığının sağlıklı bir hayatın önemli bir unsuru olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

