Güneş ışınlarına korumasız maruz kalmak melanoma riskini artırıyor!

Cilde rengini veren hücrelerde bozulmadan kaynaklanan bir tür cilt kanseri olan melanomadan korunmak için güneşe karşı önlem almak gerekiyor. Acıbadem Hastanesi’nde Tıbbi Onkolog olarak görev yapan Prof. Dr. Özlem Er, “Güneşten korunmak amacıyla muhakkak şapka, güneş gözlüğü ve yüksek faktörlü güneş kremi bulundurulmalı” diyor. Prof. Dr. Özlem Er, vücudundaki benlerde ani renk ve boyut değişimi gözlemleyenleri dermatolog muayenesine gitmeleri konusunda da uyarıyor.



Ölüme yol açabilen bir cilt kanseri türü olan melanoma, cilde rengini veren hücrelerin bozulmasıyla oluşan bir tür tümör. Var olan et beni harici benlerin şekil değiştirmesi, büyümesi ya da renklerinin değişmesi (koyudan açığa ya da açıktan koyuya), üstlerinin kanamalı ya da kabuk tutmuş olmasının yanı sıra daha önce bedende görülmeyen lezyonların ortaya çıkması melanoma tanısında kullanılan yaygın belirtiler arasında gösteriliyor. Cilt kanseri kaynaklı ölümlerin %90’ından melanoma sorumlu. Korunma ve erken tanısı mümkün olan bir kanser olması nedeniyle bu hastalığın bilinmesi ve önlem alınması çok önemli.







En önemli risk faktörü ultraviyole ışınlar

Sıcak yaz günlerinin gelmesiyle birlikte gündeme oturan melanoma konusunda açıklamalarda bulunan Acıbadem Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, melanomada en önemli risk faktörünün ultraviyole ışınlar olduğunu belirtiyor. Güneşin bu ışınların en önemli kaynağı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Er, solaryum cihazlarında kullanılan ışınların da melanoma riskini artıran önemli faktörler arasında yer aldığının altını çiziyor. Dr. Özlem Er, “Çok açık tenli, kızıl saçlı ve çilleri olan kişiler, vücudundaki benleri fazla olanlar ve çocukluk dönemlerinde güneş ışınlarına fazla maruz kalanlar risk grubunda değerlendiriliyor.” diyor.



En doğru yöntem düzenli dermatolog kontrolüne gitmek

Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Özlem Er, “Bir benin büyüdüğünü, renginin değiştiğini fark ettiğinizde dermatoloji uzmanına gitmeniz gerekiyor. Hastalık tespit edilirse erken dönemlerde cerrahi tedavi ön planda oluyor.” diyor. Hastalığa yönelik tedaviler arasında koruyucu tedavi adı verilen ve tekrarlama riskini azaltıcı tedavi uygulamasının öne çıktığını belirten Prof. Dr. Er, ileri evrelerde tümöre özel tedavilerin ve immüno-terapinin ön plana çıktığını vurguluyor.



Melanoma riskini azaltmanın en etkili yolu çocukluktan itibaren güneşten korunmak

Melanomanın görülme sıklığı 100 binde 8 olarak ölçülüyor. Hastalık riskinden korunmak için en etkili yöntemlerden birinin çocukluk çağından itibaren güneş ışınlarından korunmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlem Er, özellikle yaz mevsimi nedeniyle güneşle temasını artıracak olanları uyarıyor: “Güneşin dik geldiği saatlerde daha temkinli olmak gerekiyor. Güneşlenmek isteyenlerin, şapka, güneş gözlüğü ve yüksek faktörlü güneş kremlerini sürekli olarak yanlarında bulundurmaları, melanoma riskini azaltan önemli yöntemler arasındadır.”

