Güzel bir yüz için doğru çiğneyin!

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Uzmanlar uyarıyor, besinleri sürekli aynı taraftaki dişlerle çiğnemek yüz estetiğini bozuyor. Tek taraflı çiğneme sadece masum bir alışkanlık olarak edinilse de sonucu yüzde simetri kaybı olabiliyor.

Aynanın karşısına geçin ve yüzünüze alıcı gözle bakın. Sağı ve solu birbiriyle aynı mı görünüyor yoksa bir tarafı daha mı şiş geldi gözünüze? Ağzınızı açıp kapayın ve bu sırada çenenizin simetrik açılıp açılmadığını gözleyin. Sonuç olumsuzsa şunu bilin ki, simetri kaybı, bazı fonksiyon kayıplarında ya da rahatsızlıklar sonucu yüze yavaş yavaş yerleşen sinsi bir sorun. Ancak dikkatli bir izleyici değilseniz bu sorunun farkına bile varmıyorsunuz. Simetri önemli çünkü güzel bir yüzde olması gereken bir denge. Sadece güzel bir yüz için değil başta ağız ve diş sağlığımız için de son derece önemli bir konu. Konuyla ilgili olarak Dentram Diş Sağlığı Kliniği’nden Ortodontist Dr. Dt. Aylin Sezen Yalçın’a danıştık.

Yazı:Seçil Kılıç / Seninle

Güzel yüzün ilk şartı simetri

Günümüzde yüz güzelliği her yaşta birey için önemli. O sebeple 8 yaşından 80 yaşına kadar hepimiz yüz güzelliğimizi doğrudan etkileyen diş ve elbette cilt sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Simetri, özellikle yüz güzelliği söz konusu olduğunda daha da önemli bir hale geliyor. Çünkü dış dünyayla iletişimimiz olan yüzümüzün tam ahengi ancak tam bir simetri söz konusu olduğunda sağlanabiliyor. Dr. Sezen Yalçın, yüzün yumuşak ve sert dokularında simetri sağlanmadıkça, ideal bir gülümseme ve yüz estetiği sağlanamayacağının ise altını çiziyor.

Simetri bozukluğunun sebepleri neler?

Simetri bozukluğu, genetik, doğumsal, travmatik sebeplerle oluşabiliyor. Ancak yüzümüzde asimetriye sebep olabileceğinden habersiz olduğumuz ve en sıklıkla rastlanan bu durum, tek taraflı çiğneme alışkanlığı olarak biliniyor.

