Güzelliğe besin takviyesi

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İçten takviye cilt sağlığınız için çok önemli. Cildinize yararlı olan besinleri hayatınıza katarak yaşlanmaya karşı savaş açabilirsiniz. Vitaminlerin hücre yenileyici etkilerinden faydalanın, genç ve güzel kalmanın formülünü çözün.

Güzelliğe besin takviyesi

Doğru beslenmenin cildimiz üzerinde olumlu etkilerinin çok kuvvetli olduğunun altını çiziyor uzmanlar. Yaşamın kaynağı olan beslenme, vücudumuzdaki tüm organlar, dokular ve hücreler için vazgeçilmez bir unsur. Tüm vücudumuzu saran cildimiz de, besin öğelerinden doğrudan etkileniyor. Tek tip gıdanın tüketildiği diyetler ya da yanlış beslenme alışkanlıkları vücutta vitamin ve mineral eksikliğine neden oluyor. Ancak cildin canlı ve sağlıklı olabilmesi için antioksidan etkisi olan vitaminlerle çinko ve selenyum gibi minerallerin yeteri miktarda alınması gerekiyor.

