Hafıza kaybolmuyor!

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Hafıza kaybolması yıllardır bilim adamlarının kafasını kurcalayan önemli konulardan biri. Ancak sonunda gizem çözülmüşe benziyor... Mavi ışıkla farelerin hatırlaması sağlandı!

Amerikalı ve Japon bilim adamları, farelerin "kaybolan" hafızasını yerine getirmeyi başardı.



Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Riken Beyin Bilimi Enstitüsü'nden bilim adamları bir protein yardımıyla farelerin beyin hücrelerini mavi ışığa duyarlı hale getirdi.



Daha sonra mavi ışık titreşimleriyle hafıza oluşurken etkin hale gelen sinir hücrelerini harekete geçirmeyi sağladı.



Bunun için bilim adamları önce bazı farelere bellek oluşumunu engellemek için anisomisin adlı bir bileşik verdi. Daha sonra farelere donma hissi yaratan elektrik şoku verildi ve hayvanlar başka bir bölüme alındı.



Anisomisin alan, dolayısıyla hafıza kaybına uğrayan fareler elektrik şokunun verildiği bölüme geri getirildiğinde donma hissi duymazken diğer farelerin korkuya kapıldığı gözlendi.



Mavi ışıkla beyin hücreleri harekete geçirildiğinde ise hafıza kaybına uğrayan farelerin de korktuğu ve donma hissi duyduğu belirlendi.



Yıllardır hafıza kaybının kafa travması, stres ya da Alzheimer gibi hastalıklardan kaynaklandığı ve anıların depolanamadığı varsayılan çalışmaları hatırlatan bilim adamlarından Susumu Tonegawa, bu araştırmanın geçmiş anıların silinmediğini gösterdiğini vurguladı. 1987 Nobel Tıp Ödülü sahibi Tonegawa, hafıza kaybında sadece anılara erişim mekanizmasının etkilendiğine dikkati çekti.



Amnezinin (hafıza kaybı) biyolojik mekanizması ve tedavisine ışık tutan araştırmanın sonuçları Amerikan "Science" dergisinde yayımlandı.

(AA)