Yiyeceklerle alınan enerjinin yüzde 20’sini beyninizin harcadığını biliyor musunuz? Vitaminlerin desteğini alarak algılama yeteneğinizi artırabilir, konsantrasyonunuzu yükseltebilirsiniz!
Yaban mersini: Besin öğeleri açısından zengin olan yaban mersini, beyindeki hücreleri ve sinirleri koruyarak hafızayı güçlendiriyor. A, B, C vitamin ile selenyum ve fosfordan zengin bu meyve, Alzheimer hastalığını engellemesinin yanı sıra çocukların öğrenme kapasitesini de yükseltiyor.
Elma: A vitamininden zengin elma, kişilerin yaşlılık dönemlerinde keskin bir zekaya sahip olmalarını sağlıyor. Ayrıca hafıza kayıplarını önlemeye de yardımcı oluyor.
Ispanak: Folik asit açısından zengin bir besin olan ıspanak, yaşa bağlı olarak oluşan hafıza kayıplarını azaltıyor.
Kırmızı soğan: İçerdiği quercetin ve antosiyanin sayesinde hafıza ve beyni güçlendiriyor.