Hangi yaşta hangi check-up?

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Yaşınız ilerledikçe hastalıklardan daha çok korksanız da bu risk doğduğunuz günden itibaren hücre yıpranmasının başlaması ile birlikte artmaya başlıyor. Bu durumun farkında olup yaş grubuna uygun check-up programlarına katılmak gelecekteki sağlıklı ve mutlu günlerin garantisi olabiliyor.