Yazı:Yaprak Çetinkaya
Check-up konusunda bilinmesi gerekenleri anlatan Memorial Şişli Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Nuri İnceöz, hastalıkların genellikle 40 yaşından sonra görülmeye başlamasının, check-up uygulamalarının bu yaştan sonra yapılması anlamına gelmeyeceğini belirterek, “Check-up sağlıklı insanlara yönelik genel bir bakıştır. Her insan doğduğu günden itibaren yaşına, genetik yapısına ve yaşam tarzına uygun bir check-up programına, yine bu özelliklerinin gerektirdiği aralıklarla katılmalıdır” diyor.
Yaşlara göre Check-up
20’li Yaşlar
Ailenizde herhangi bir hastalık öyküsü yoksa;
*Kan sayımı-sedimentasyon- CRP değerleri (enfeksiyonel ya da romatizmal hastalık araştırması)
*Kan şekeri
*Karaciğer fonksiyon testi (Organdaki yağlanmaya yönelik inceleme )
*Böbrek fonksiyon testi (Böbreklerin filtre görevine yönelik inceleme)
*Kandaki kolesterol, kan yağları (Kalp damar hastalıkları riskine yönelik inceleme)
İdrar Tahlili
*Üriner sistem incelemesi
Gaitada Gizli Kan
*Gastroentestinal sistemde kanama araştırılması