Mevsim değişikliklerinin yaşandığı şu günlerde,
havaların bir gün sıcak bir gün soğuk olmasına hazırlıksız yakalanan
kişilerin sağlığı etkilenebiliyor. Uzmanlar, yaşanan ani ısı
değişiklikleri vücudun savunma mekanizmasını zayıflatarak soğuk
algınlığı, nezle ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına neden
olabileceğini belirtti.
Memorial Ataşehir Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Prof. Dr. Birsel Kavaklı, mevsim geçişlerinde sağlıklı
kalmanın yolları hakkında bilgiler verdi. Ani hava değişimlerinin
vücudun ısı düzenleme mekanizmasını hazırlıksız yakaladığı için
hastalıklara neden olabileceğini dile getiren Prof. Dr.Kavaklı, "Bağışıklık sistemi bu mekanizmadan etkilenerek vücut direncinin
düşmesine izin vermektedir. Yaşamın devamı için insan bedeninin 36,5 -37
derece olması gerekmektedir. Gece gündüz ısı farkı, nem ve basınç
farkları havada dolaşan partikül miktarlarında değişimler yaratır.
Dolaşan partiküllerin enfeksiyon etkeni olabilmesi partikül sayısının
yükü, hastalık yapma gücü, konakçının savunmasının direncine bağlıdır" dedi.
'ISI FARKI HASTA EDİYOR'
Isı farkı konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kavaklı, hastalıklardan
korunmak için evdeki ısı farkına da dikkat etmek gerektiğini kaydetti.
Kavaklı, "Ev ortamında hareket edilmesiyle oluşan ısı enerjisi vücut
ısısını artırıp terlemelere yol açabilir. Bu dönemde terleyen kişilerin
giysilerini değiştirmesi ve kurulanması önemlidir. Kişi terinin üzerinde
kurumasına izin vermemelidir. Bu durum tutulmalarına ve üst solunum
yolu enfeksiyonlarına neden olabilmektedir." diye konuştu.
Prof. Dr. Kavaklı, kışın ısınmak, yazları ise serinlemek için sıklıkla
kullanılan klimaların gribal enfeksiyonlar, bazı viral üst ve alt
solunum yolu enfeksiyonları, kas ağrıları, kas tutulması, yüz felci ve
zatürreye yol açabildiğine işaret etti ve ""Klimaların
üflediği hava ve ortama yaydığı tozlar özellikle alerjik bünyeli
kişilerin şikayetlerini ve krizlerini tetikleyerek astım krizlerinin
ortaya çıkmasına, şiddetli kuru öksürüklerin oluşmasına yol
açabilmektedir. Alerjik bünyesi olan kişiler ani ısı değişikliklerinden
kaçınmalıdır. Kapalı ortamlar iyi havalandırılmalı ve temizlenmelidir" dedi.
Ne yapmalı?
Kış mevsimine geçişlerde enfeksiyonlar açısından riskli dönem olduğuna
dikkat çeken Prof. Dr. Kavaklı şöyle konuştu: "Bunun için pnömokok
(zatürre) ve influenza (grip) aşılarının yapılmasını önerilmektedir. Arı
poleni, B- karoten, vitamin kompleksleri, koenzim, yeşil çay gibi
bağışıklık sistemini güçlendirici takviyeler de alınabilir. Bu dönemde
iyi bir vitamin ve mineral desteği sağlanmalıdır. Doğru bir beslenme
programı benimsenmeli, besin çeşitliliğine önem verilmelidir. Bol su
tüketimi vücudun sıvı ihtiyacının karşılanması için çok önemlidir."
Havaların soğumasıyla fiziksel aktivitelerin ihmal edilmemesi
gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Kavaklı her gün düzenli olarak yapılan
30 dakikalık bir yürüyüşün kişiyi zinde tutacağını kaydetti. Özellikle
aerobik tipte olan yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme, dans gibi egzersizler
tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kavaklı sağlıklıyaşam
için şunları tavsiye etti: "Bol su tüketin. Sigara ve alkolden uzak
durun. Düzenli ve kaliteli uyku uyuyun. İyi bir vitamin ve mineral
desteği, besin çeşitliliği ile beslenin. Kapalı ortamları iyi
havalandırın ve temizleyin. Düzenli spor yaparak bağışıklık sisteminizi
güçlendirin."