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Havalar sizi hasta etmesin

Bir sıcak bir soğuk derken hasta olmayın!
Mevsim değişikliklerinin yaşandığı şu günlerde, havaların bir gün sıcak bir gün soğuk olmasına hazırlıksız yakalanan kişilerin sağlığı etkilenebiliyor. Uzmanlar, yaşanan ani ısı değişiklikleri vücudun savunma mekanizmasını zayıflatarak soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceğini belirtti.

Memorial Ataşehir Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Prof. Dr. Birsel Kavaklı, mevsim geçişlerinde sağlıklı kalmanın yolları hakkında bilgiler verdi. Ani hava değişimlerinin vücudun ısı düzenleme mekanizmasını hazırlıksız yakaladığı için hastalıklara neden olabileceğini dile getiren Prof. Dr.Kavaklı, "Bağışıklık sistemi bu mekanizmadan etkilenerek vücut direncinin düşmesine izin vermektedir. Yaşamın devamı için insan bedeninin 36,5 -37 derece olması gerekmektedir. Gece gündüz ısı farkı, nem ve basınç farkları havada dolaşan partikül miktarlarında değişimler yaratır. Dolaşan partiküllerin enfeksiyon etkeni olabilmesi partikül sayısının yükü, hastalık yapma gücü, konakçının savunmasının direncine bağlıdır" dedi.

'ISI FARKI HASTA EDİYOR'
Isı farkı konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kavaklı, hastalıklardan korunmak için evdeki ısı farkına da dikkat etmek gerektiğini kaydetti. Kavaklı, "Ev ortamında hareket edilmesiyle oluşan ısı enerjisi vücut ısısını artırıp terlemelere yol açabilir. Bu dönemde terleyen kişilerin giysilerini değiştirmesi ve kurulanması önemlidir. Kişi terinin üzerinde kurumasına izin vermemelidir. Bu durum tutulmalarına ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilmektedir." diye konuştu.

Prof. Dr. Kavaklı, kışın ısınmak, yazları ise serinlemek için sıklıkla kullanılan klimaların gribal enfeksiyonlar, bazı viral üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, kas ağrıları, kas tutulması, yüz felci ve zatürreye yol açabildiğine işaret etti ve ""Klimaların üflediği hava ve ortama yaydığı tozlar özellikle alerjik bünyeli kişilerin şikayetlerini ve krizlerini tetikleyerek astım krizlerinin ortaya çıkmasına, şiddetli kuru öksürüklerin oluşmasına yol açabilmektedir. Alerjik bünyesi olan kişiler ani ısı değişikliklerinden kaçınmalıdır. Kapalı ortamlar iyi havalandırılmalı ve temizlenmelidir" dedi.

Ne yapmalı?
Kış mevsimine geçişlerde enfeksiyonlar açısından riskli dönem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kavaklı şöyle konuştu: "Bunun için pnömokok (zatürre) ve influenza (grip) aşılarının yapılmasını önerilmektedir. Arı poleni, B- karoten, vitamin kompleksleri, koenzim, yeşil çay gibi bağışıklık sistemini güçlendirici takviyeler de alınabilir. Bu dönemde iyi bir vitamin ve mineral desteği sağlanmalıdır. Doğru bir beslenme programı benimsenmeli, besin çeşitliliğine önem verilmelidir. Bol su tüketimi vücudun sıvı ihtiyacının karşılanması için çok önemlidir."
Havaların soğumasıyla fiziksel aktivitelerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Kavaklı her gün düzenli olarak yapılan 30 dakikalık bir yürüyüşün kişiyi zinde tutacağını kaydetti. Özellikle aerobik tipte olan yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme, dans gibi egzersizler tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kavaklı sağlıklı yaşam için şunları tavsiye etti: "Bol su tüketin. Sigara ve alkolden uzak durun. Düzenli ve kaliteli uyku uyuyun. İyi bir vitamin ve mineral desteği, besin çeşitliliği ile beslenin. Kapalı ortamları iyi havalandırın ve temizleyin. Düzenli spor yaparak bağışıklık sisteminizi güçlendirin."
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