Mantarın en sevdiği şey; sıcak ve nem...





Mantar hastalığının görülmesini kolaylaştıran en büyük etkenlerin sıcak ve nem olduğu belirtilerek, ortak kullanım alanı olan sauna, hamam ya da havuz gibi yerlerde veya ortak kullanılan eşyalarda bulaşmanın daha kolay olduğu kaydedildi. Mantar enfeksiyonlarının hayvanlardan ve doğadan alınabildiğine de dikkat çekildi.Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Seval Erpolat, yaz mevsimi nedeniyle görülme sıklığı artan mantar hastalıklarına ilişkinaçıklamalarda bulundu. Mantarın özellikle deride, kılda ve tırnakta enfeksiyonların oluşmasıyla ortaya çıkan hastalık grubu olduğunu söyleyen Erpolat, "Mevsim itibariyle en sıkayakta görüyoruz. Ayağa yerleşen hastalık kendisini genellikle değişik klinik bulgularla gösteriyor. Ya parmak arasında beyaz plaklar soyulma ya ayak tabanında yoğun bir kepek, kızarıklık ya da bazen sulanma şeklinde karşımıza çıkıyor." dedi.Korunmak için özellikle yoğun görülen ayak mantarında, ayağı nemli tutmamak gerektiğini ifade eden Erpolat, "Ayağımızı kuru tutmalıyız. Başkasının terlik, çorap gibi eşyalarını kullanmak, ayağı terletmeyen sentetik ya da pamuklu çoraplar giymemek mantar enfeksiyonlarının oluşmasına sebep olan etkenlerden. Mantar hastalıklarında uygulanan tedavi yöntemi biraz uzun sürüyor ama sonuç olarak tamamen kaybolması sağlanabiliyor. Tabi bu kökten bir çözüm değil. En önemli şey bulaşma ortamlarında dikkat edilmesi ve mantar olan kişilerin eşyalarının kullanılmamasıdır." dedi.(CİHAN)