Sigara, alkol, aşırı kahve tüketimi gibi alışkanlıklardan çok hızlı şekilde etkilenen dişler zaman içinde doğal beyazlığını kaybedebiliyor. Eğer siz de şanslı azınlıktan değilseniz diş beyazlatıcı ürünler ve yöntemler konusunda araştırma yapıyor olabilirsiniz. İşinizi kolaylaştıracak tavsiyeleri rahatça uygulayabilin diye derledik.

Yeme içme düzeni ve zararlı alışkanlıklardan çok hızlı şekilde etkilenen dişler zaman içinde doğal beyazlığı kaybedebiliyor. Eğer siz de şanslı azınlıktan değilseniz diş beyazlatıcı ürünler ve yöntemler konusunda araştırma yapıyor olabilirsiniz. İşinizi kolaylaştıracak tavsiyeleri rahatça uygulayabilin diye bir araya getirdik. Tek yapmanız gereken dilediğiniz yöntemi seçmek!

Muz Kabuğu

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra kalsiyum, magnezyum ve fosfor açısından zengin bir kaynak olan muz kabuğuyla ovabilirsiniz. Doğal yöntemlere ilgi duyuyorsanız evinizde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Düzenli uyguladığınız takdirde diş beyazlatıcı etkisini çok geçmeden fark etmeniz mümkün.

Diş Beyazlatıcı Bant

Son yıllarda popüler olan ve Türkiye’de de sıkça konuşulan diş beyazlatıcı bantlar, en etkili diş beyazlatma yöntemlerinden biri. Özellikle anında beyazlık arayanların hayatını kurtaran bu bantları dişinize yapıştırıp gerekli talimatları uyguladıktan sonra göz alıcı beyaz dişlerle gülümsemeye başlayabilirsiniz.





Gliserin

Her ne kadar çok fazla kişi tarafından bilinmese de, güçlü bir anti-bakteriyel olan gliserinin diş beyazlatıcı etkisi var. Dişleri beyazlatmanın yanı sıra ağızdaki mikropları yok ederek çürüklere karşı da savaşıyor. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra birkaç damla gliserini diş ve diş etlerinize masaj yapar gibi uygulayabilirsiniz.

Karbonat ve Limon Karışımı

En bilinen ve işe yarayan diş beyazlatıcı yöntemlerden biri de karbonat-limon karışımıyla dişleri fırçalamak. Bu şekilde dişlerinizi iyice fırçaladıktan sonra ağzınızı bol su ile yıkamalısınız. Diş minelerinize zarar vermemek için bu yöntemi çok sık uygulamamanızda yarar var. Ancak unutmayın ki diş renginin hangi oranda açılabileceği genetik faktörlerle ve dişlerin yapısıyla da ilgili olduğu için her yöntemin herkeste aynı sonucu verme garantisi yok.

Sofra Tuzu

Bir diğer yöntem ise sofra tuzu kullanarak dişleri fırçalamak. Üstelik bu şekilde ağız içindeki bakterilerden de kurtulabilirsiniz. Ancak karbonat ve limon karışımıyla benzer etkileri olduğu için kontrollü bir şekilde uygulamazsanız diş minelerinize zarar verme riski mevcut.

Zararlı Alışkanlıklarınızı Geride Bırakın

Aslında en faydalı ve önerilen diş beyazlatıcı yöntem tüm zararlı alışkanlıklarınızla vedalaşmak! Sigara, alkol, aşırı kahve tüketimi gibi dişleri sarartan alışkanlıklarınızı geride bırakarak işe başlayabilirsiniz! Böylece daha beyaz dişlerin yanı sıra daha sağlıklı bir hayata da merhaba diyebilirsiniz.

Profesyonel Diş Beyazlatıcı Yöntemler

Diş hekimiyle veya evde yapılan profesyonel diş beyazlatıcı yollardan da faydalanabilirsiniz. Beyazlatıcı jel ve ışıkla yapılan, diş rengini çok kısa sürede 3-4 ton açan uygulama oldukça hızlı. Aynı zamanda plastik ağızlıkların içine jel eklenerek evde uygulanan beyazlatma yöntemiyle 1 haftada bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Ancak mutlaka bir hekim kontrolünde ve önerisiyle yapmalısınız. Çünkü işleme engel herhangi bir diş probleminizin olmaması gerekiyor. Örneğin diş çürükleriniz veya diş eti hastalığınız varsa bu işlemden önce tedavi olmalısınız.