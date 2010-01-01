Horlamak her dört insandan birinin sorunu. Ancak eğer desibeli yüksek ise evlilikleri, ilişkileri çok olumsuz etkiliyor. Peki, horlamanın nedenleri ne? Horlamadan nasıl geçer?

İngiliz beslenme uzmanı ve sağlık yazarı Michel Mosley bu soruları yanıtlıyor.



HORLAMANIN NEDENLERİ NE?

5:2 diyetinin (5 gün yiyin, 2 gün aralıklı oruç yapın) de mimarı olan Mosley’e göre horlamanın bazı nedenleri şöyle:

Horlamanın temel nedenleri arasında fazla kilo geliyor. Aşırı kilo bir yana, vücut endeksine göre kilonuzun gereğinden fazla olması bile bu horlamaya neden oluyor.

Düzensiz yaşam şekli de horlamaya neden oluyor. Özellikle akşam yenilen ağır yemekler, gece yatmadan önce bir şeyler atıştırmak, gün boyu hareketsiz televizyon ya da bilgisayar başında oturmak hem kilo almaya, hem de horlamaya neden oluyor.

Kalitesiz bir uyku ise günlük yaşantınızı olumsuz etkileyerek adeta 'kısır bir döngüye' neden oluyor.

Burundaki yapısal sorunlar, uyku apnesi gibi rahatsızlıkların dışında fazla kilo horlamada daha büyük etken.

FAZLA ALKOL TÜKETİMİ

Boyun kalınlığı da horlamada etken. Eğer kadınsanız boyun çevreniz 40.5, erkekseniz ise 43.2 santimi geçiyorsak, zaten horlamanız kaçınılmazdır.



HORLAMA NASIL GEÇER?

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan doktor Michael Mosley şu açıklamalarda bulundu: "Şu su geçirmez bir gerçektir ki yaşlandıkça, kilolarımız arttıkça daha fazla horlarız. Çünkü yaş ilerledikçe gırtlağımız daralır, buradaki kaslar daha güçsüzleşir ve küçük dilimiz de daha sarkık hale gelir. Yapabileceğimiz en doğru şey, kilo kaybetmektir. Erkekler yaş ilerledikçe boyun bölgesinden epeyce kilo alır. Ancak sağlıklı beslenerek bunun önüne geçebilir" dedi.

TATLI İSTEĞİ ARTIYOR

Mosley'e göre kalitesiz bir uyku iştah hormonlarını olumsuz yönde etkileyerek kan şekerinde de oynamalar sağlar. Bu da insanın daha fazla tatlı gıdalar tüketmek istemesine neden olarak kilo aldırır. Fazla kilolar da giderek daha fazla horlamanızı sağlar.

FAZLA KALORİYE DİKKAT

London King College uzmanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre de ortalama yaştaki bir kişinin günde fazladan 385 kalori alması uyku düzensizliklerine neden oluyor. Mosley, zeytinyağlı gıdalar ile sebze, balık ağırlıklı olan Akdeniz türü beslenme şeklinin de hem fiziksel hem de ruhsal olarak insan üzerinde olumlu sonuçları olduğunun altını çiziyor.

5:2 DİYETİ ÖNERİSİ

Mosley 5:2 diyetiyle kilolarından kurtulmak isteyen kişilere şunları öneriyor: "Haftanın 5 günü sağlıklı bir şekilde balık, sebze, salata gibi gıdalarla istediğiniz gibi beslenin. Arada çok arzu ederseniz siyah çikolata yiyebilirsiniz. 2 gün ise midenizi dinlendirin ve bol sıvı tüketmeye gayret gösterin."